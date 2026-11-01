Cronaca

TURATE / MOZZATE – Controlli sulle strade, sequestri di sostanze stupefacenti e una denuncia per l’investimento di una ciclista, seguito dalla fuga dell’automobilista. Ci sono anche Turate e Mozzate tra i comuni interessati dalle operazioni straordinarie condotte nel mese di ottobre dai carabinieri della compagnia di Cantù, che hanno tracciato un bilancio delle attività svolte per la sicurezza del territorio.

A Turate, il 16 ottobre, nell’ambito di un servizio organizzato insieme alle polizie locali e che ha interessato anche Lurate Caccivio, i militari hanno identificato 82 persone, sequestrato hashish e ritirato una patente di guida. Nella stessa operazione è stato denunciato un sessantenne, accusato di lesioni e minacce nei confronti di un minorenne. Una perquisizione nella sua abitazione ha consentito di rinvenire e sequestrare diverse armi e munizioni detenute senza le necessarie autorizzazioni: tra queste un lanciarazzi, armi a salve e una carabina ad aria compressa di potenza superiore ai limiti consentiti.

Un’altra operazione è stata effettuata il 23 ottobre tra Cantù, Mozzate e Turate. Nel corso dei controlli serali e notturni sono state identificate complessivamente 186 persone e verificati 54 veicoli. Proprio in questo contesto i carabinieri sono riusciti a rintracciare la donna ritenuta responsabile dell’investimento di una ciclista a Mozzate. L’automobilista, che si era allontanata senza prestare soccorso, è stata denunciata per fuga e omissione di soccorso. Nei suoi confronti è stato disposto anche il ritiro della patente.

Durante lo stesso servizio sono stati sequestrati oltre 21 grammi di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana.

Le attività hanno interessato anche altri centri del Comasco. Il 30 ottobre, a Veniano, durante un servizio finalizzato soprattutto alla prevenzione dei furti nelle abitazioni, i militari sono intervenuti per una violenta lite in appartamento segnalata al numero unico di emergenza 112. Un uomo straniero, già noto alle forze dell’ordine e risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato e accompagnato in questura a Como per l’avvio delle procedure di espulsione.

L’operazione più recente si è svolta nella notte del 31 ottobre a Cantù, con particolare attenzione alle zone della movida. Dalla mezzanotte alle 6 sono stati impiegati 17 carabinieri e otto automezzi. Il bilancio è di 63 persone identificate, delle quali 17 con precedenti di polizia, e 30 veicoli controllati. Quattro giovani italiani, un diciannovenne e tre diciassettenni, sono stati denunciati perché sorpresi nel centro cittadino nonostante fossero destinatari di un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il cosiddetto Daspo urbano. Le loro posizioni sono state segnalate alla procura di Como e alla procura per i minorenni di Milano.

Complessivamente le operazioni straordinarie di ottobre hanno portato all’identificazione di oltre 350 persone, al controllo di più di 130 veicoli e a sette denunce in stato di libertà. I servizi sono stati effettuati anche con il supporto del nucleo cinofili di Casatenovo e del personale del 3° Reggimento carabinieri Lombardia, in collaborazione con le polizie locali.

01112026