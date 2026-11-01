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CARONNO PERTUSELLA – Sabato terza giornata del campionato maschile di serie B positiva per le squadre del Saronnese, con le vittorie di Rossella Ets Caronno e Res Volley Mozzate, mentre la Pallavolo Saronno torna dalla trasferta di Grassobbio con un punto, dopo una combattuta partita conclusa al tie-break.

La Rossella Ets Caronno mantiene il primato solitario in classifica, a punteggio pieno con 9 punti, grazie al successo casalingo per 3-1 contro Missaglia. La formazione allenata da coach Gervasoni ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set per 18-25. Particolarmente importante il secondo parziale, nel quale i caronnesi, sotto 15-20, hanno recuperato fino a imporsi per 25-23. Da quel momento la partita ha cambiato volto: nel terzo set Caronno ha preso il largo dopo il 12-12, chiudendo 25-19, per poi ripetersi con lo stesso punteggio nel quarto. Una vittoria che consente alla Rossella di confermarsi in testa alla graduatoria.

Sorride anche la Res Volley Mozzate, protagonista di un successo esterno per 3-1 sul campo del Monza Volley. I mozzatesi hanno conquistato il primo set per 25-21, ceduto il secondo con lo stesso punteggio e quindi ripreso il controllo dell’incontro, imponendosi 25-22 e 25-17 nei due parziali successivi. Tre punti che portano la Res Volley a quota 6, in compagnia di Scanzorosciate, alle spalle della capolista e di Malnate.

Partita combattuta anche per la Pallavolo Saronno, impegnata sul campo del Grassobbio. I biancazzurri sono partiti bene, vincendo il primo set 25-18, ma hanno subito la rimonta dei bergamaschi, capaci di aggiudicarsi il secondo e il terzo parziale per 25-20 e 25-18. Saronno ha reagito nel quarto, conquistato 25-22, e ha trascinato gli avversari al tie-break. Nel quinto set Grassobbio ha avuto la meglio di misura, 15-13, imponendosi per 3-2. Per i saronnesi arriva comunque un punto, che li porta a quota 3 in classifica.

Risultati della terza giornata

Grassobbio-Pallavolo Saronno 3-2 (18-25, 25-20, 25-18, 22-25, 15-13); Scanzorosciate-Vero Volley Monza 3-0; Rossella Ets Caronno-Missaglia 3-1 (18-25, 25-23, 25-19, 25-19); Monza Volley-Res Volley Mozzate 1-3 (21-25, 25-21, 22-25, 17-25); Ag Milano-Taka Malnate 0-3; Dolianova-Desio 2-3. Ha riposato Montichiari.

Classifica

Rossella Ets Caronno 9 punti; Taka Malnate 7; Scanzorosciate e Res Volley Mozzate 6; Desio e Vero Volley Monza 5; Grassobbio e Missaglia 4; Pallavolo Saronno 3; Ag Milano e Dolianova 2; Montichiari 1; Monza Volley 0.

01112026