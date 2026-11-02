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CERIANO LAGHETTO – Dopo due pareggi e altrettante sconfitte, il Club Tennis Ceriano Saronno si riscatta e vince il suo primo match nel Campionato di A2 femminile 2026. Le ragazze di Silverio Basilico mettono a referto un clamoroso 4-0 casalingo ai danni del Tennis Beinasco, che condivideva con le aretine del Tennis Giotto la prima piazza nel girone.

Enola Chiesa, Elena Malogyna e Maria Aurelia Scotti, invece, sono riuscite a ribaltare il pronostico chiudendo il discorso già dopo i tre singolari e lasciando pochissimo spazio alle avversarie, in una giornata sostanzialmente perfetta per le padrone di casa.

“Finalmente – spiega il capitano Silverio Basilico – abbiamo vissuto una bellissima giornata, in cui tutto è andato per il verso giusto. Adesso vedremo di giocarci le nostre carte nell’ultima partita, anche se l’esito finale non dipenderà solo da noi. In ogni caso, questo 4-0 ci dà grande fiducia in vista del finale di stagione. Abbiamo visto un’ottima Enola Chiesa, che non ha lasciato scampo alla sua avversaria. Poi un super match di Elena Malogyna su una rivale durissima come Jennifer Ruggeri: una partita molto vicina come valori ma con la nostra che ha espresso un tennis migliore nei momenti importanti. Brava anche Maria Aurelia Scotti, e brave le ragazze di un doppio inedito: man mano che il match andava avanti hanno trovato i meccanismi giusti”.

Domenica le ultime due sfide: Ct Ceriano Saronno contro Tc Genova e Tennis Giotto contro Tennis Beinasco. Per quanto riguarda la salvezza e la zona play-out, può ancora accadere di tutto, inclusa una salvezza diretta del team brianzolo, che solo una settimana fa pareva quasi fuori portata. Bisognerà battere Genova e sperare che il Tennis Giotto superi Beinasco. Altrimenti saranno play-out, ma con tanta fiducia in più, dopo una giornata da ricordare.

(foto della formazione di Serie A2 del Ct Ceriano Laghetto a segno sul Tennis Beinasco)

02112026