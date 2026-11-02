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SARONNO – Un centinaio di lavoratori davanti ai cancelli della Barco di via Banfi, otto ore di sciopero e un’assemblea sindacale per fare il punto su una vertenza che mette a rischio 71 posti di lavoro. È stata una mattinata di mobilitazione quella di oggi, lunedì 2 novembre, nello stabilimento saronnese, dove dalle 10 alle 11 i dipendenti si sono ritrovati per ascoltare gli interventi dei rappresentanti di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil e discutere delle prospettive occupazionali.

Al centro della protesta c’è la procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda per 46 dipendenti a tempo indeterminato, ai quali si aggiungono 25 lavoratori interinali per i quali non è previsto il rinnovo del contratto. Una situazione che coinvolge complessivamente 71 famiglie, in uno stabilimento che conta 154 dipendenti e che produce monitor ad altissima precisione.

La preoccupazione non riguarda soltanto i lavoratori direttamente coinvolti. Durante l’assemblea è stato sottolineato come un ridimensionamento della Barco possa avere pesanti ripercussioni anche sull’indotto e sull’economia locale, contribuendo all’impoverimento di un territorio che negli ultimi anni ha già visto ridursi la presenza di diverse attività produttive.

Gallinaro (Cgil): «Manca un piano industriale, potrebbe essere soltanto la prima puntata»

Stefano Gallinaro, della Cgil, ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze che la vicenda potrebbe avere per l’intero Saronnese.

«Il territorio di Saronno sta perdendo tante realtà produttive, anche piccole e piccolissime», ha osservato, sottolineando il rischio di perdere un’altra azienda di eccellenza, capace di ottenere risultati economici importanti anche durante il periodo del Covid.

Gallinaro ha poi evidenziato le incertezze sulle prospettive dello stabilimento. Secondo quanto riferito durante l’assemblea, l’azienda avrebbe finora fornito indicazioni generiche sulla ricerca di un nuovo capannone, senza presentare un progetto industriale definito.

«Oggi non c’è un piano industriale sul tavolo. Questa potrebbe essere soltanto la prima puntata», ha avvertito il sindacalista.

La Cgil ha inoltre ribadito la richiesta di utilizzare gli ammortizzatori sociali come alternativa ai licenziamenti, anche alla luce del calo di lavoro lamentato dall’azienda. Per Gallinaro, la priorità resta ottenere risposte concrete sul futuro produttivo e occupazionale della Barco a Saronno.

Amabile (Uilm): «Non è un calo strutturale, ma una delocalizzazione mascherata»

Particolarmente critico l’intervento di Otello Amabile, della Uilm, che ha ricostruito il primo confronto sindacale con l’azienda.

«Al primo incontro abbiamo respinto i licenziamenti e ricordato che esistono strumenti alternativi», ha spiegato. La proprietà, secondo quanto riferito dal sindacalista, avrebbe motivato la riorganizzazione con un calo del lavoro. Una spiegazione che la Uilm contesta: «Non siamo di fronte a un calo strutturale, ma a una delocalizzazione mascherata».

La vertenza è infatti legata al previsto trasferimento in Cina, dal prossimo anno, di oltre metà della produzione attualmente realizzata nello stabilimento saronnese.

Amabile ha sollevato anche la questione del progetto di una grande fabbrica a Gerenzano, del quale, secondo il sindacalista, non si avrebbero più notizie. Un ulteriore elemento di incertezza riguarda la sede attuale: tra due anni è prevista la scadenza del contratto di affitto del capannone di via Banfi.

Il rappresentante della Uilm ha quindi allargato il ragionamento alle altre vertenze industriali, da Beko a Electrolux, richiamando la necessità di soluzioni concrete per i dipendenti.

«La solidarietà è ben accetta, ma con la solidarietà non si riempie la pancia dei lavoratori», ha sottolineato. E, riferendosi al ministero delle Imprese e del Made in Italy e alle numerose crisi aziendali, ha osservato polemicamente che il Mimit sembra essere diventato «un ministero delle onoranze funebri».

Silvani (Fim Cisl): «Tre richieste: ritiro dei licenziamenti, ammortizzatori e piano industriale»

Loredana Silvani, della Fim Cisl, si è soffermata soprattutto sugli aspetti procedurali della vertenza e sui prossimi passaggi della trattativa.

La notifica della procedura di licenziamento collettivo ha aperto la fase sindacale, che prevede 45 giorni per il confronto tra le parti, ai quali possono seguire ulteriori 30 giorni nella successiva fase prevista dalla normativa.

Silvani ha ricordato che il primo incontro si è svolto nella sede di Confindustria Varese. In quella occasione i sindacati hanno chiesto il ritiro della procedura di licenziamento e l’azienda si è impegnata a fornire una risposta nel prossimo appuntamento, fissato per giovedì 5 novembre a Varese.

«Abbiamo chiesto il ritiro dei licenziamenti, il ricorso agli ammortizzatori sociali e un piano industriale», ha riassunto la sindacalista, indicando i tre punti sui quali si concentra la trattativa.

La Fim Cisl ha inoltre espresso dubbi sulla sostenibilità della riorganizzazione prospettata: considerando i tagli alla produzione, secondo Silvani, i conti relativi al futuro dello stabilimento non tornano. I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto anche la presenza al tavolo di un interlocutore della proprietà belga, per ottenere chiarimenti direttamente dai vertici aziendali.

Durante l’assemblea è stato ricordato che, secondo le indicazioni fornite dall’azienda, a Saronno rimarrebbe la parte della produzione caratterizzata dalla maggiore marginalità. Una prospettiva che, tuttavia, non è stata accompagnata da un piano industriale dettagliato.

Giovedì 5 novembre il prossimo confronto

La mobilitazione di oggi si è dunque concentrata su una richiesta precisa: fermare i licenziamenti e aprire un confronto sul futuro dello stabilimento.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 5 novembre a Varese, quando le organizzazioni sindacali attendono dall’azienda una risposta alla richiesta di ritiro della procedura.

Per i lavoratori della Barco sarà un passaggio importante per comprendere se esistano le condizioni per una soluzione alternativa agli esuberi. Intanto, davanti ai cancelli di via Banfi, il messaggio emerso dall’assemblea è stato quello di una forte preoccupazione non soltanto per le 71 posizioni oggi coinvolte, ma per il futuro dell’intera attività produttiva saronnese.

La vicenda: dalla riorganizzazione ai 46 licenziamenti

La Barco, multinazionale belga di cui fa parte la storica Fimi di Saronno, è specializzata nella produzione di monitor e apparecchiature ad alta definizione per il settore medicale, in particolare per le sale operatorie. Lo stabilimento di via Banfi occupa 154 dipendenti.

Le prime preoccupazioni sul futuro dell’azienda erano emerse a settembre, con l’annuncio di un progetto di riorganizzazione e la proclamazione dello stato di agitazione sindacale. La crisi è esplosa il 16 ottobre, quando l’azienda ha comunicato l’intenzione di trasferire oltre il 50 per cento della produzione nello stabilimento di Suzhou, in Cina, provocando il primo sciopero con presidio davanti ai cancelli.

Il 22 ottobre è arrivata la comunicazione dell’apertura della procedura di licenziamento collettivo per 46 dipendenti a tempo indeterminato: 30 operai, 13 impiegati e 3 quadri. A questi si aggiungono 25 lavoratori interinali interessati dal mancato rinnovo dei contratti. Complessivamente sono dunque 71 i posti di lavoro coinvolti nella vertenza. I sindacati chiedono il ritiro dei licenziamenti e garanzie sul futuro produttivo dello stabilimento.