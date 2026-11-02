Città

SARONNO – La crisi della Barco di via Banfi mobilita anche la politica. Questa mattina, lunedì 2 novembre, diversi rappresentanti delle istituzioni e delle forze politiche locali hanno partecipato al presidio organizzato davanti allo stabilimento in occasione dello sciopero di otto ore proclamato dai sindacati contro i licenziamenti annunciati dall’azienda.

Tra i presenti la sindaca di Saronno Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, il segretario cittadino del Partito democratico Giorgio Marturano e Massimo Uboldi del Movimento 5 Stelle. Una presenza per esprimere vicinanza ai lavoratori in una vertenza che coinvolge 71 posti di lavoro, tra 46 dipendenti a tempo indeterminato interessati dalla procedura di licenziamento collettivo e 25 interinali per i quali non è previsto il rinnovo del contratto.

Durante la mattinata, mentre un centinaio di dipendenti partecipava all’assemblea sindacale davanti ai cancelli, è emersa anche la volontà di portare la questione all’attenzione delle istituzioni regionali e nazionali.

Richiesta un’audizione urgente in Regione Lombardia

Sul fronte regionale, dal Movimento 5 Stelle è partita la richiesta di un’audizione urgente sulla situazione della Barco. L’obiettivo è affrontare la vertenza nelle sedi istituzionali lombarde, approfondendo le conseguenze occupazionali della riorganizzazione annunciata dalla multinazionale belga.

Secondo quanto riferito durante il presidio, l’audizione potrebbe svolgersi già nei prossimi giorni. L’iniziativa punta a mantenere alta l’attenzione sul futuro dello stabilimento saronnese e sulle possibili ripercussioni per il tessuto produttivo locale.

La vicenda potrebbe arrivare anche alla Camera

Un’iniziativa è in preparazione anche sul fronte parlamentare. Il deputato Antonio Ferrara si sta interessando alla situazione della Barco e per giovedì è attesa una valutazione sulla possibilità di portare la vertenza alla Camera attraverso un question time.

Si tratta, al momento, di un’ipotesi di iniziativa parlamentare e non ancora di un appuntamento formalmente confermato.

La questione riguarda il previsto trasferimento in Cina di oltre metà della produzione attualmente realizzata a Saronno, nello stabilimento specializzato in monitor ad alta precisione per il settore medicale.

La preoccupazione espressa durante il presidio non riguarda soltanto i posti di lavoro direttamente coinvolti, ma anche le possibili conseguenze sull’indotto e sull’economia del Saronnese.

Intanto prosegue il confronto sindacale: giovedì 5 novembre è fissato a Varese il prossimo incontro tra azienda e organizzazioni dei lavoratori. I sindacati chiedono il ritiro della procedura di licenziamento collettivo, il ricorso agli ammortizzatori sociali e la presentazione di un piano industriale che chiarisca le prospettive dello stabilimento.

03112026