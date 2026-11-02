Basket

SEDRIANO – Trasferta amara per la formazione di Divisione Regionale 1 della Robur Basket Saronno, sconfitta domenica nel tardo pomeriggio sul campo dell’Ardens Sedriano con il punteggio di 77-67. Una partita combattuta, nella quale i biancoazzurri sono riusciti a reagire a un avvio difficile, prima di subire l’allungo decisivo dei padroni di casa nel terzo quarto.

L’inizio dell’incontro è favorevole al Sedriano, che parte con maggiore incisività e riesce a costruire rapidamente un margine di vantaggio. La Robur cerca di rimanere a contatto soprattutto grazie alla precisione dalla lunetta di Maioli Romano, ma fatica inizialmente a contenere le iniziative offensive degli avversari.

Nel secondo periodo la squadra saronnese cambia passo. Acconito diventa uno dei protagonisti della rimonta, con una serie di iniziative che consentono alla Robur di recuperare terreno e passare anche momentaneamente in vantaggio. I biancoazzurri disputano una buona seconda frazione e arrivano all’intervallo ancora pienamente in partita. Al rientro dagli spogliatoi arriva però la svolta dell’incontro. Il Sedriano trova continuità nel tiro dalla lunga distanza, realizzando diversi canestri da tre punti e costruendo il vantaggio che si rivelerà decisivo. Nell’ultimo quarto la Robur prova nuovamente a reagire, aumentando l’efficacia delle proprie azioni offensive e cercando di ridurre il distacco. I padroni di casa riescono tuttavia a controllare il margine accumulato, chiudendo la partita sul 77-67.

Sul piano individuale spiccano i 21 punti di Maioli Romano e i 20 di Acconito, migliori realizzatori della formazione saronnese. In doppia cifra anche Cova, autore di 12 punti, mentre Pagani ne aggiunge 8. Per la squadra guidata da Rota e Masini una battuta d’arresto arrivata al termine di un incontro nel quale non sono mancati i momenti positivi, soprattutto nel secondo quarto. A fare la differenza è stata la maggiore efficacia offensiva del Sedriano nella terza frazione.

Tabellino

Ardens Sedriano-Robur Basket Saronno 77-67

ROBUR SARONNO: Merico, Maioli Romano 21, Acconito 20, Ferioli 4, Hassan 2, Cova 12, Pagani 8, Pasquariello. Non entrati: Borroni, Basilico, Zoni, Sarr. Allenatori: Rota e Masini.

(foto archivio)

02112026