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GERENZANO – Una serata di gioco, competizione e convivialità per mettere alla prova abilità e affiatamento davanti al tavolo da calcio balilla. Il Gruppo anziani Gerenzano organizza un torneo a coppie aperto a due diverse categorie, con l’obiettivo di riunire appassionati e partecipanti di età differenti in un appuntamento all’insegna del divertimento.

La manifestazione si svolgerà sabato 7 novembre, dalle 18.30, nella sede del centro pensionati di via Berra 34. I partecipanti potranno sfidarsi nella categoria Junior, riservata ai nati dal 2003 in poi, oppure nella categoria Senior. Una formula che permetterà di coinvolgere giocatori con esperienze e livelli diversi, puntando sullo spirito di squadra e sulla voglia di trascorrere qualche ora in compagnia.

Le iscrizioni resteranno aperte fino a domenica 1° novembre. Per i partecipanti della categoria Junior sono previste bibite in lattina in omaggio, mentre nel corso della serata sarà disponibile anche un ricco servizio gastronomico, per accompagnare il torneo con un momento dedicato alla convivialità.

Per ricevere ulteriori informazioni e iscriversi è possibile contattare il numero 02 9688731.

(foto archivio; una precedente edizione)

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