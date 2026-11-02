Calcio

SARONNO – La Varesina che ritrova la vittoria nel derby con il Varese, il Fbc Saronno che espugna Vergiate, l’Universal Solaro che travolge il Ceriano e la Gerenzanese che segna sette gol in trasferta. Sono alcuni dei risultati più significativi della domenica calcistica del Saronnese e dei comuni vicini. Dalla serie D alla Seconda categoria, il turno del 1 novembre ha regalato soddisfazioni ma anche diverse delusioni, con le sconfitte di Caronnese, Ardor Lazzate, Rovellasca e Amor Sportiva.

Serie D, la Varesina si prende il derby

La notizia principale arriva da Venegono Superiore, dove la Varesina ha battuto 3-1 il Varese, interrompendo un digiuno di vittorie che durava dalla prima giornata. La squadra allenata da Daniele Angellotti è riuscita a rimontare lo svantaggio iniziale, arrivato al 14′ con Barzotti. Al 28′ Tentoni ha ristabilito la parità, mentre nella ripresa Banfi ha firmato il sorpasso con una conclusione dalla distanza. Nel recupero il nuovo acquisto Franceschinis ha chiuso definitivamente i conti.

Tre punti particolarmente importanti per le Fenici, che salgono a quota 11 in classifica, mentre il Varese resta fermo a 13. In testa al girone D prosegue la marcia della Pistoiese, arrivata a 27 punti dopo il 4-2 sulla Castellanzese.

Eccellenza, Saronno corsaro. Caronnese e Ardor sconfitte, cinquina dell’Aurora

In Eccellenza il Fbc Saronno ha conquistato una vittoria preziosa sul campo della Vergiatese. A decidere l’incontro è stato Ientile, che al 43′ del primo tempo ha concluso in scivolata una veloce azione offensiva dei biancocelesti. La squadra di Danilo Tricarico ha poi difeso il vantaggio sino al termine, in una partita caratterizzata da un finale molto movimentato.

La Vergiatese ha infatti protestato per un rigore inizialmente assegnato dall’arbitro e successivamente revocato, oltre che per un altro presunto fallo di mano nell’area saronnese. Le proteste hanno portato alle espulsioni dell’allenatore di casa Matteo Frontini e del suo vice. Nel Saronno da segnalare il ritorno tra i pali di Filippo Todesco, subito titolare, e l’esordio del difensore Simone Diouck. Per i biancocelesti è il sesto risultato utile consecutivo, che vale quota 12 punti.

Domenica amara invece per la Caronnese, sconfitta 3-1 sul campo del Tribiano. I rossoblù erano passati in vantaggio dopo appena due minuti grazie al primo gol di Giangaspero con la nuova maglia, su cross di Di Quinzio. Dopo il pareggio di Delle Fave al 30′, la squadra di Andrea Tomasoni ha colpito un palo con Bernacchi e una traversa con lo stesso Giangaspero. Nella ripresa, però, le ripartenze del Tribiano sono state decisive: Locati al 41′ e Brambilla nel recupero hanno fissato il risultato sul 3-1. Per la Caronnese, ferma a 14 punti, si tratta della seconda sconfitta consecutiva.

Non va meglio all’Ardor Lazzate, battuta in casa 1-0 dalla Baranzatese. A decidere l’incontro è stata una rete di Malvestiti al 30′ della ripresa. I lazzatesi restano penultimi con 4 punti, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Sorride invece l’Aurora Cantalupo, protagonista di una netta affermazione sul campo della Lentatese. Il 5-1 finale permette alla formazione cantalupese di salire a quota 8 punti, superando proprio la Lentatese, rimasta a 6.

In vetta alla classifica Legnano e Rhodense sono appaiate a quota 20, con la Baranzatese a una sola lunghezza.

Promozione, poker dell’Universal Solaro nel derby

Il risultato più netto per le squadre della zona arriva dall’Universal Solaro, che ha superato 4-0 il Ceriano Laghetto nel derby del girone B di Promozione.

A sbloccare l’incontro è stato Fabozzi all’11’ del primo tempo. Nella ripresa Moretti ha raddoppiato su rigore, prima della doppietta di Fanelli nel finale, con l’ultima rete ancora dal dischetto. Un successo importante per i solaresi, reduci da due sconfitte consecutive, che salgono a 9 punti. Il Ceriano resta invece fermo a quota 8.

Pareggio casalingo per lo Sc United, che ha chiuso sull’1-1 la sfida contro l’Accademia BMV. Dopo il vantaggio ospite firmato da Drago al 36′ della ripresa, è stato Panizza a trovare il pareggio al 42′. La formazione di Cesate raggiunge così quota 11 punti.

Sconfitta particolarmente amara per il Rovellasca, battuto 4-2 dalla Sestese dopo essere stato avanti 2-0 all’intervallo. Gebbia e Haddaoui avevano portato i comaschi sul doppio vantaggio, ma nella ripresa la doppietta di Cinotti, seguita dalle reti di Russo e Merandi, ha ribaltato completamente l’incontro. Il Rovellasca resta fermo a 9 punti.

Prima categoria, Tradate vince in trasferta, Cistellum battuto

In Prima categoria festeggia il Tradate, che ha espugnato il campo dell’Accademia Verbano imponendosi per 2-1. A firmare le reti della vittoria sono stati De Rosa e Hassan. Tre punti che permettono ai tradatesi di salire a quota 9, nella zona centrale della classifica.

Sconfitta casalinga invece per il Cistellum, superato 2-1 dal Laveno Mombello. Alla formazione di Cislago non è bastata la rete di Simone per evitare la battuta d’arresto. Il Cistellum resta a quota 8 punti, mentre in testa alla classifica c’è il Cantello Belfortese con 19.

Seconda categoria, Gerenzanese travolgente e Pro Juventute vincente

In Seconda categoria la prestazione più appariscente è quella della Gerenzanese, che nel girone G ha travolto 7-2 in trasferta la Libertas San Bartolomeo. Grande protagonista Pellizzi, autore di quattro gol, mentre le altre reti portano le firme di Canavesi, Colombo e Colucci. La formazione gerenzanese sale a 12 punti, appena fuori dalla zona playoff.

Nel girone K il Dal Pozzo è stato battuto 3-1 dalla capolista Victor Rho. Alla formazione cerianese non è bastato il gol di Di Lio. Nonostante la sconfitta, il Dal Pozzo conserva il quarto posto con 16 punti, mentre la Victor Rho guida la classifica a punteggio pieno, con 24 punti.

Nel girone R domenica negativa per le due formazioni della zona: la Cgds Misinto è stata sconfitta 2-0 dal Rondò Dinamo, mentre la Cogliatese ha perso 3-1 sul campo del Vedano. Entrambe restano a quota 12 punti, a metà classifica. Al comando c’è il Cesano Maderno con 18.

Nel girone V arriva invece una vittoria preziosa per la Pro Juventute Uboldo, che ha superato 1-0 l’Arsaghese grazie alla rete di Ristori. Gli uboldesi salgono così a 13 punti, avvicinandosi alle prime posizioni.

Pareggio per 1-1 tra Equipe Garibaldi e Azzurra Mozzate: a segno Camara per i saronnesi e Kiemtore per i mozzatesi. L’Equipe resta nella parte bassa della classifica, terzultima con 8 punti.

Sconfitta invece per l’Amor Sportiva, battuta 4-1 dall’Union Villa Cassano. Alla formazione saronnese non è bastato il gol di Zani. Nonostante il passo falso, l’Amor conserva il terzo posto con 14 punti, mentre la capolista Vanzaghello è a quota 18.

02112026