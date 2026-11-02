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CASTIGLIONE OLONA – Un pomeriggio di cinema e divertimento in occasione di Halloween al Castello di Monteruzzo, dove la biblioteca civica di Castiglione Olona ha organizzato il primo appuntamento del suo Cine Club, dedicato ai ragazzi. Protagonista dell’iniziativa è stata la proiezione del film d’animazione La sposa cadavere, scelto per accompagnare la ricorrenza di Halloween con una storia ambientata tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

L’appuntamento ha rappresentato anche l’occasione per inaugurare una nuova proposta della biblioteca, pensata per avvicinare i più giovani al cinema e offrire loro un momento di incontro e condivisione negli spazi del Castello di Monteruzzo, in via Marconi. Soddisfazione da parte degli organizzatori, che attraverso i social hanno voluto ringraziare tutti i ragazzi intervenuti, sottolineando l’entusiasmo e l’energia portati durante l’iniziativa.

Un esordio positivo, dunque, per il Cine Club della biblioteca castiglionese, che ha già dato appuntamento ai partecipanti per una prossima occasione, con nuove avventure cinematografiche da condividere.

02112026