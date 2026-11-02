Solaro

SOLARO – Due giornate decisive per il futuro dell’Electrolux e dei suoi stabilimenti italiani, compreso quello di Solaro, alle porte di Saronno, dove vengono prodotte lavastoviglie. Oggi, lunedì 2 novembre, e domani, martedì 3, la vertenza torna al tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, per un nuovo confronto tra azienda, organizzazioni sindacali e rappresentanti istituzionali. Al centro della trattativa c’è il piano di riorganizzazione del gruppo, che prevede una riduzione degli organici. Il numero degli esuberi è già sceso dagli oltre 1.700 inizialmente prospettati a 1.190, ma per i sindacati restano ancora diversi nodi da sciogliere prima di poter arrivare a un’intesa.

Le organizzazioni dei lavoratori si sono dichiarate disponibili a raggiungere un accordo, a condizione che vengano introdotte garanzie concrete per la salvaguardia dell’occupazione e per il futuro produttivo degli stabilimenti italiani. Sono sei i punti principali sui quali si concentra la richiesta sindacale. Il primo riguarda un’ulteriore riduzione degli esuberi, accompagnata dall’esclusione di licenziamenti forzati. Le organizzazioni chiedono inoltre che le uscite volontarie siano compensate da nuove assunzioni, favorendo il ricambio generazionale attraverso i contratti di espansione oppure individuando una soglia minima di occupati da garantire.

Un altro capitolo riguarda gli incentivi economici destinati ai lavoratori che dovessero scegliere di lasciare volontariamente l’azienda e il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, compresa la cassa integrazione.

Particolare attenzione viene riservata anche alle prospettive industriali degli stabilimenti di Cerreto d’Esi e Porcia, per i quali vengono richieste garanzie sulla continuità produttiva. Infine, i sindacati sollecitano un intervento del Governo per rifinanziare i contratti di espansione e introdurre strumenti che possano favorire il raggiungimento di un accordo senza ricorrere a licenziamenti obbligatori.

La trattativa interessa direttamente anche il territorio del Saronnese. Lo stabilimento Electrolux di Solaro rappresenta infatti una realtà produttiva importante per l’occupazione locale e segue con attenzione l’evoluzione del confronto nazionale, dal quale dipenderanno le modalità di gestione della riorganizzazione e le garanzie per i lavoratori.

Gli incontri di oggi e domani al ministero rappresentano dunque un passaggio importante per verificare se esistano le condizioni per avvicinare le posizioni dell’azienda e dei sindacati. L’obiettivo delle organizzazioni dei lavoratori resta quello di arrivare a un’intesa che riduca ulteriormente gli esuberi, garantisca la volontarietà delle uscite e tuteli le prospettive occupazionali e produttive degli stabilimenti italiani.

02112026