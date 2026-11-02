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SARONNO – La bocciatura della mozione sull’area ex Isotta Fraschini da parte della maggioranza non chiude il confronto sul futuro dell’ex complesso industriale. A sostenerlo è Obiettivo Saronno, lista civica di minoranza, che torna sull’argomento dopo la discussione nell’ultimo consiglio comunale, conclusasi a notte inoltrata, ribadendo la necessità di maggiore trasparenza e di un coinvolgimento diretto dei cittadini.

“Siamo soddisfatti di aver portato in consiglio comunale la nostra mozione sull’area ex Isotta Fraschini e di aver avuto l’opportunità di discuterla, nonostante il dibattito si sia protratto fino alle due di notte – sottolineano dalla lista civica – Un risultato importante, soprattutto considerando che, prima della seduta, ci era stato chiesto di ritirarla con la motivazione che non fosse più attuale”.

Secondo Obiettivo Saronno, proprio la discussione consiliare avrebbe dimostrato come le questioni sollevate siano ancora aperte. “La maggioranza ha poi bocciato la mozione sostenendo proprio questa presunta mancanza di attualità. Eppure, i fatti dimostrano il contrario”.

La lista civica richiama in particolare la tempistica con cui sono state fornite alcune risposte alle domande contenute nel documento presentato in consiglio.

“Non è un caso che proprio il giorno del Consiglio comunale siano arrivate, via mail, le risposte alle domande contenute nella nostra mozione. Una tempistica che lascia pensare alla volontà di fornire chiarimenti al di fuori del dibattito pubblico in aula, evitando che fosse il Consiglio comunale la sede in cui affrontare apertamente la questione”.

Si tratta di una valutazione politica che Obiettivo Saronno accompagna alla richiesta di ulteriori chiarimenti. Secondo la lista, infatti, il confronto in aula avrebbe permesso di conoscere nuovi elementi, senza tuttavia risolvere tutte le questioni sollevate.

“Durante la discussione sono emersi ulteriori elementi e abbiamo avuto modo di conoscere aspetti che prima non erano stati chiariti. Non tutte le risposte sono ancora arrivate e permangono, a nostro avviso, reticenze e mancanza di trasparenza su questioni che meritano invece la massima chiarezza, come ad esempio l’iter procedurale che porterà il Consiglio comunale ad approvare o meno definitivamente il piano”.

Al centro della posizione della lista civica resta soprattutto il tema della partecipazione pubblica alle decisioni riguardanti una delle aree più importanti della città.

“Per Obiettivo Saronno il punto è semplice: il futuro dell’area ex Isotta Fraschini è una questione di fondamentale interesse pubblico per tutta la città. Non può essere affrontata come una vicenda riservata agli addetti ai lavori o risolta attraverso comunicazioni inviate via mail. I cittadini hanno diritto di conoscere gli atti, comprendere le scelte, essere informati e soprattutto poter partecipare a un processo che inciderà profondamente sul futuro di Saronno”.

Da qui l’invito alla cittadinanza a seguire il prossimo passaggio del percorso urbanistico, con la commissione mista Urbanistica e Ambiente e Territorio, convocata per martedì 3 novembre alle 18.15 in Comune. All’ordine del giorno è prevista la presentazione delle controdeduzioni alle osservazioni relative al Piano integrato di intervento dell’area ex Isotta Fraschini.

“La bocciatura della nostra mozione non chiude la questione – concludono da Obiettivo Saronno – Continueremo a chiedere trasparenza, risposte e occasioni di confronto pubblico. Perché il futuro di Saronno riguarda tutti i saronnesi e tutti devono poter essere messi nelle condizioni di conoscerlo e partecipare”.

La scheda: storia e futuro dell’ex Isotta Fraschini

L’ex Isotta Fraschini è la più grande area industriale dismessa di Saronno: circa 120 mila metri quadrati tra via Milano e la stazione ferroviaria. Qui, a partire dagli anni Trenta del Novecento, si insediò la storica azienda milanese, celebre per le automobili di lusso e successivamente specializzata nella produzione di motori per impieghi aeronautici, navali, ferroviari e industriali. Dopo la fusione con Breda Motori nel 1955, l’attività proseguì per diversi decenni, fino alla chiusura degli stabilimenti alla fine degli anni Ottanta.

L’area, acquistata nel 2019 dall’imprenditore Giuseppe Gorla attraverso la società Saronno-Città dei Beni Comuni, è oggi al centro di un progetto di riqualificazione che interessa, considerando anche le aree esterne, circa 150 mila metri quadrati. Il piano prevede un grande parco pubblico, residenze, spazi commerciali e direzionali, strutture per l’alta formazione, attività culturali e museali e un polo dedicato al ciclismo, oltre al recupero di edifici storici e a nuove opere di collegamento con il resto della città.

02112026