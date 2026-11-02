Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 1 novembre, ci sono la situazione della gradinata scoperta dello stadio Colombo Gianetti, l’investimento di una ragazza di 22 anni in via Roma e il programma di iniziative per celebrare i dieci anni di Casa di Marta. Spazio anche alla nuova iniziativa annunciata dalla Lega di Ceriano Laghetto.

Un albero di notevoli dimensioni è cresciuto tra i gradoni di cemento della gradinata scoperta dello stadio comunale Colombo Gianetti, chiusa e inagibile da molti anni. A richiamare l’attenzione sulla situazione sono stati i tifosi del Fbc Saronno, preoccupati per i possibili danni alle strutture causati dalle radici. Il settore, che originariamente poteva ospitare 2.200 spettatori, è da tempo in stato di abbandono, tra cemento deteriorato, recinzioni arrugginite e vegetazione spontanea.

Una ragazza di 22 anni è stata investita da un veicolo nel pomeriggio di sabato 31 ottobre, poco dopo le 16, in via Roma, all’altezza dell’intersezione con via Manzoni. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo e i carabinieri della Compagnia di Saronno. La giovane è stata trasportata all’ospedale cittadino in codice giallo. Restano da chiarire la dinamica e le circostanze dell’incidente.

Dieci anni di attività dedicati all’accoglienza, alla solidarietà e alla cultura: Casa di Marta celebra l’anniversario con la rassegna Oltre la soglia, accade l’incontro, in programma a novembre. Il calendario prevede una mostra d’arte con le opere di Fabrizio Vendramin, Carlo Colombo e Amelio Meini, incontri, una celebrazione religiosa, un’esposizione fotografica e una giornata di porte aperte. La conclusione sarà domenica 22 novembre al teatro Giuditta Pasta con il concerto dell’Orchestra del Mare e della Piccola Orchestra dei Popoli.

Dopo la raccolta di segnalazioni, fotografie e critiche dei cittadini durante il mese di ottobre, la Lega di Ceriano Laghetto annuncia per novembre il Mese della richiesta e della proposta. Il gruppo consiliare intende trasformare le problematiche raccolte in interrogazioni, interpellanze e mozioni da portare in Consiglio comunale. Tra i temi citati dal segretario Claudio Brenna anche il degrado del territorio e i miasmi industriali.

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