Limbiate

LIMBIATE – Una nuova sede della polizia locale nel quartiere Villaggio Giovi, con l’obiettivo di rafforzare la presenza degli agenti sul territorio e offrire ai cittadini un punto di riferimento più vicino a casa. L’inaugurazione è prevista sabato 14 novembre alle 16, al piano terra del Centro civico di piazza Aldo Moro. Al taglio del nastro, aperto a tutta la cittadinanza, parteciperanno i rappresentanti dell’amministrazione comunale e del comando della polizia locale.

La nuova struttura non sarà soltanto uno sportello per il pubblico, ma anche una base logistica operativa, utilizzata dagli agenti oltre gli orari di apertura degli uffici. Da qui sarà coordinata la pattuglia fissa assegnata al quartiere Villaggio Giovi, con l’obiettivo di assicurare una presenza costante e rendere più tempestivi gli interventi nella zona. Durante gli orari di sportello, invece, la sede offrirà gli stessi servizi del comando centrale. Sarà presente un ufficiale della polizia locale al quale i cittadini potranno rivolgersi per presentare denunce e segnalazioni, esporre problematiche riguardanti il quartiere e svolgere le pratiche dell’ufficio verbali, senza doversi recare nella sede principale.

L’apertura rientra nel progetto dell’amministrazione comunale di sviluppare un modello di polizia di prossimità, basato sul contatto diretto tra agenti e residenti, sulla prevenzione e su una maggiore presenza sul territorio. Con il nuovo presidio di piazza Aldo Moro, il Comune punta dunque a rendere più accessibili i servizi della polizia locale e a rafforzare il rapporto con i cittadini. L’appuntamento del 14 novembre sarà anche un’occasione per conoscere da vicino la struttura e le attività che vi saranno svolte.

02112026