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SARONNO – Lunedì 2 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sono attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 5°C e una massima di 16°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest al mattino e da Ovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Dopo la giornata più fresca di domenica, il termometro tornerà a salire nelle ore centrali, con una massima prevista di 16 gradi. Al mattino, però, le temperature scenderanno fino a 5 gradi, rendendo l’inizio della giornata decisamente più freddo. Il tempo resterà stabile e asciutto, con ampie schiarite e senza cambiamenti significativi nel corso delle ore.

In Lombardia un campo di alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione. Dalle basse pianure occidentali e orientali alle pedemontane e alte pianure, fino alle Prealpi, alle Orobie e alle Alpi Retiche, i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno molto deboli dai quadranti nordoccidentali, in rotazione da Ovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2050 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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