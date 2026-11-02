Saronnese

ORIGGIO – Una serata dedicata alla letteratura, ma anche alla riflessione sulla violenza di genere. Lunedì 26 ottobre, alle 21, l’Oratorio Femminile di Origgio ha ospitato la presentazione di “Un’altra vita – Sono Beatrice Pascal e questo è solo l’inizio”, romanzo della scrittrice Lidia Laudani. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione tra la Consulta Giovanile e la Proloco – Gruppo Panchina Rossa di Origgio, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di incontro e sensibilizzazione.

L’autrice, conosciuta anche per la sua attività di presentatrice televisiva e speaker radiofonica, ha accompagnato i presenti alla scoperta della protagonista del libro, Beatrice Pascal, e del suo percorso personale. Attraverso la sua storia, il romanzo affronta questioni delicate come la violenza psicologica, le relazioni tossiche, la ricerca della propria identità e il coraggio di ricominciare.

La serata ha alternato momenti di riflessione a brevi rappresentazioni teatrali. A rendere ancora più coinvolgente la presentazione è stato l’intervento dell’attore Filippo Verga che, insieme a Laudani, ha dato voce ad alcuni passaggi significativi dell’opera, favorendo una riflessione condivisa sui temi affrontati. L’incontro si è concluso con un momento di firmacopie, durante il quale i partecipanti hanno avuto la possibilità di dialogare direttamente con l’autrice e acquistare una copia autografata del romanzo.

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