Cronaca

VARESE – Cinque arresti, undici denunce, 737 persone identificate, tra cui 48 minorenni, e oltre 2,7 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate. È il bilancio dei controlli effettuati in provincia di Varese nell’ambito di una vasta operazione della polizia di Stato contro la criminalità giovanile, condotta su tutto il territorio nazionale con il coordinamento del Servizio centrale operativo.

Nel Varesotto le verifiche hanno interessato istituti comprensivi, piazze, strade dei centri cittadini, stazioni ferroviarie e parchi, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione frequentati dai giovani e dalle persone che fanno uso di sostanze stupefacenti. Complessivamente sono state identificate 737 persone, delle quali 48 minorenni.

L’attività ha portato a cinque arresti, due dei quali in esecuzione di misure cautelari. I reati contestati comprendono spaccio di sostanze stupefacenti, violazioni delle norme sull’immigrazione, rapina e furto pluriaggravato. Sono state inoltre denunciate undici persone per diversi reati, tra cui furto aggravato, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, violazioni della normativa sugli stupefacenti e falso documentale.

A questi provvedimenti si aggiungono quindici segnalazioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale.

Particolarmente significativo il bilancio dei sequestri. Gli agenti hanno recuperato oltre 2,7 chilogrammi di droga, tra cocaina, cannabinoidi, Mdma, ketamina, metanfetamina ed eroina, oltre a due sigarette artigianali contenenti hashish. Sequestrati anche 55.530 euro in contanti e 60 franchi svizzeri.

Durante i controlli sono stati trovati inoltre diversi oggetti atti a offendere, tra cui coltelli, un tirapugni e un taglierino, oltre a una carta d’identità alterata.

L’operazione condotta in provincia di Varese si inserisce in un’attività di polizia giudiziaria di dimensioni nazionali, che ha visto impegnati migliaia di operatori delle Questure italiane. I controlli sono stati svolti dalle 106 Squadre mobili, con il supporto dei Reparti prevenzione crimine e di altri uffici della polizia di Stato.

In tutta Italia sono stati controllati 236.138 giovani, tra cui 23.060 minorenni, soprattutto nelle aree dello spaccio e della movida. Il bilancio complessivo è di 575 maggiorenni e 69 minorenni arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Altri 1.695 giovani, tra cui 373 minorenni, sono stati denunciati in stato di libertà per reati comprendenti ricettazione, possesso di armi e strumenti atti a offendere e detenzione di droga ai fini di spaccio. L’attività ha riguardato anche 299 abitazioni, comprese 39 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 365 sale giochi, 896 esercizi commerciali, 1.149 luoghi della movida, suddivisi tra 839 piazze e 310 centri cittadini, oltre a 177 stazioni e 198 parchi. Sono state elevate complessivamente 1.394 sanzioni amministrative, in particolare per uso di stupefacenti, violazioni del codice della strada e delle norme relative ai pubblici esercizi.

Sul territorio nazionale sono state sequestrate 28 armi da fuoco, 210 armi bianche e 25 oggetti atti a offendere, oltre ad altri strumenti pericolosi e materiali esplosivi. Recuperati anche oggetti provento di furto e 269.863 euro in contanti. Per quanto riguarda gli stupefacenti, il bilancio nazionale comprende 69,4 chilogrammi di cocaina, 328,44 grammi di eroina e 174,8 chilogrammi di cannabinoidi, oltre ad altre sostanze in quantitativi inferiori.

Gli investigatori hanno inoltre monitorato 1.115 profili social. Per tre di questi, in provincia di Torino, è già stata avanzata richiesta di oscuramento per la presenza di contenuti violenti e per l’ostentazione di armi.

In Lombardia, una parte dei controlli si è concentrata anche nelle province di Como, Cremona, Milano e Monza e Brianza, alla luce dei gravi episodi verificatisi durante le manifestazioni del 17, 18 e 24 ottobre 2026. Le attività investigative hanno portato a perquisizioni, identificazioni, denunce e provvedimenti di prevenzione, tra cui Daspo urbani e fogli di via obbligatori. L’analisi delle conversazioni sui telefoni cellulari dei giovani coinvolti ha inoltre consentito, secondo la polizia, di raccogliere elementi relativi all’organizzazione e al coordinamento dei disordini.

L’operazione nazionale si è concentrata su episodi di violenza, reati contro il patrimonio, spaccio e detenzione illegale di armi, con particolare attenzione alle condotte dei gruppi giovanili e alla loro eventuale diffusione attraverso i social network.

02112026