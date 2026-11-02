Comasco

ROVELLASCA – Un fiore portato al cimitero, un pensiero rivolto a chi non c’è più e un gesto di vicinanza alle persone che hanno perso qualcuno di caro. È l’iniziativa promossa lo scorso fine settimana dalla Scuola dell’infanzia di Rovellasca, in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e della commemorazione dei defunti.

I bambini, accompagnati dagli educatori, hanno raggiunto il cimitero del paese per lasciare un fiore e compiere un piccolo gesto di ricordo. Un’esperienza dal significato educativo, pensata per avvicinare anche i più piccoli alla conoscenza dei luoghi della propria comunità e al valore della memoria. La scuola ha raccontato l’iniziativa attraverso un messaggio pubblicato sui social, definendo il cimitero un «luogo della storia di una comunità» e la visita «un gesto di cura verso chi ha vissuto prima di noi».

Un’occasione, dunque, per affrontare con sensibilità e parole semplici anche il tema dell’assenza e dei ricordi, aiutando i bambini a comprendere come alcuni luoghi custodiscano la memoria delle persone e delle famiglie. Particolarmente toccante il pensiero conclusivo affidato dalla scuola ai social: «A tutte le persone che non ci sono più, vanno i nostri baci lanciati in cielo. Alle persone che hanno una mancanza nel cuore, il nostro abbraccio più sincero. Vi siamo accanto».

Un gesto semplice, quello dei piccoli alunni di Rovellasca, che ha unito educazione, memoria e attenzione verso gli altri.

02112026