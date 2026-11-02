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SARONNO – Un servizio di pronto intervento sociale sovracomunale, destinato a coinvolgere cinque ambiti territoriali, 32 comuni e una popolazione complessiva di circa 450 mila abitanti, con Saronno nel ruolo di capofila. È una delle novità emerse durante il consiglio comunale dello scorso fine settimana alla sala Vanelli di viale Santuario, nell’ambito della discussione sulle risorse destinate ai servizi sociali.

L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra i territori nella gestione delle situazioni di emergenza sociale, attraverso un’organizzazione che superi i confini dei singoli comuni. Si tratta di un settore particolarmente delicato, nel quale la tempestività degli interventi e il coordinamento tra i servizi possono assumere un ruolo determinante. Il pronto intervento sociale è infatti un servizio pensato per affrontare situazioni di bisogno urgente che richiedono una risposta immediata, senza attendere i normali tempi di accesso ai servizi territoriali. Può riguardare, per esempio, persone prive di un alloggio o di una sistemazione sicura, nuclei familiari in condizioni di grave difficoltà e altre situazioni di emergenza che necessitano di una prima valutazione e dell’attivazione della rete di assistenza.

La dimensione sovracomunale rappresenta uno degli aspetti più significativi del progetto. Il coinvolgimento di cinque ambiti territoriali consentirebbe infatti di mettere in rete competenze e risorse, favorendo una gestione coordinata delle richieste di aiuto e degli interventi più urgenti. Per Saronno si prospetta un ruolo di riferimento in un’organizzazione che interesserà un bacino di popolazione molto più ampio rispetto a quello cittadino. Il Comune è già capofila del proprio Ambito territoriale sociale, che comprende anche Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo.

L’annuncio è arrivato durante la seduta consiliare dedicata, tra gli altri argomenti, alle variazioni del bilancio comunale e agli interventi nel settore sociale. Restano da definire nel dettaglio, almeno sulla base delle informazioni finora disponibili, i tempi di attivazione, le modalità di accesso e l’organizzazione operativa del nuovo servizio. Il progetto si inserisce nel percorso di collaborazione tra amministrazioni locali per affrontare bisogni sociali che sempre più spesso richiedono risposte coordinate su scala territoriale.

02112026