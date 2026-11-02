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SARONNO – Nuova giornata di mobilitazione alla Barco di via Banfi, dove oggi, lunedì 2 novembre, i lavoratori incrociano le braccia per uno sciopero di otto ore contro la procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda. La protesta riguarda una delle principali realtà industriali cittadine, specializzata nella produzione di monitor ad altissima precisione, alle prese con una riorganizzazione che mette a rischio numerosi posti di lavoro. La mobilitazione è stata proclamata da Fim Cisl dei Laghi, Fiom Cgil Varese e Uilm Uil Varese. Il programma prevede un presidio davanti ai cancelli dello stabilimento e, a partire dalle 10, un’assemblea dei lavoratori, seguita da un incontro con la stampa per illustrare la situazione e le ragioni della protesta.

Al centro della vertenza c’è la procedura di licenziamento collettivo che interessa 46 dipendenti a tempo indeterminato, ai quali si aggiungono 25 lavoratori interinali il cui contratto non sarà rinnovato. Complessivamente, dunque, sono 71 le posizioni coinvolte dalle decisioni aziendali, in uno stabilimento che conta 154 dipendenti.

La situazione è legata alla scelta di trasferire in Cina, a partire dal prossimo anno, oltre la metà della produzione attualmente realizzata a Saronno. Una prospettiva che ha suscitato forte preoccupazione tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali, sia per le conseguenze immediate sull’occupazione sia per il futuro industriale del sito. «Il profitto non può cancellare il lavoro e la dignità», sottolineano i rappresentanti di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, che con lo sciopero intendono ribadire la contrarietà ai licenziamenti e richiamare l’attenzione sulla necessità di salvaguardare l’occupazione.

Quella di oggi rappresenta una nuova tappa della mobilitazione già avviata nelle scorse settimane, dopo l’annuncio della riorganizzazione produttiva. Il presidio e l’assemblea saranno anche l’occasione per fare il punto sulla vertenza e sulle prospettive dei dipendenti coinvolti.

La vicenda Barco resta così al centro dell’attenzione sindacale e cittadina, in un momento particolarmente delicato per il comparto industriale del Saronnese. L’appuntamento è davanti allo stabilimento di via Banfi, dove dalle 10 lavoratori e rappresentanti sindacali torneranno a chiedere garanzie sul futuro dell’attività produttiva e dei posti di lavoro.

(foto archivio: precedente presidio Barco)

02112026