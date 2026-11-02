Cronaca

VENEGONO INFERIORE – Una telefonata su WhatsApp da parte di un presunto carabiniere, che conosceva numerosi dati personali della persona contattata, compreso il numero di conto corrente bancario. È il tentativo di truffa segnalato sui social da una cittadina, che ha voluto mettere in guardia gli altri residenti, invitandoli a prestare particolare attenzione.

Secondo il racconto pubblicato nel gruppo Facebook dedicato a Venegono Inferiore, la chiamata proveniva da un numero WhatsApp che mostrava anche un’immagine del profilo riconducibile alle forze dell’ordine. L’interlocutore, presentandosi come carabiniere, sosteneva che la banca avesse segnalato una presunta frode fiscale e invitava la destinataria a recarsi immediatamente in una caserma di Varese, oppure in un’altra sede a sua scelta, per effettuare un non meglio precisato «disconoscimento». Il falso militare avrebbe chiesto anche quando la donna si fosse recata l’ultima volta in banca e quale caserma intendesse raggiungere. A rendere particolarmente credibile la telefonata era la conoscenza di informazioni personali e bancarie della destinataria.

La cittadina, insospettita, ha interrotto la conversazione e contattato direttamente la propria banca e i carabinieri, ricevendo conferma, secondo quanto riferito, che si trattava di un tentativo di truffa.

L’episodio è stato quindi raccontato sui social per mettere in guardia la popolazione, soprattutto le persone anziane. Il consiglio, in situazioni simili, è di non fornire ulteriori informazioni personali, non seguire le indicazioni ricevute e verificare autonomamente ogni richiesta contattando la propria banca o le forze dell’ordine attraverso i recapiti ufficiali.

02112026