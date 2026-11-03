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SARONNO – Salvare l’archivio storico della Fimi-Phonola, oggi custodito nello stabilimento Barco, per evitare che con la chiusura della fabbrica vada dispersa anche una parte importante della memoria industriale della città. È l’appello lanciato da Giuseppe Nigro, presidente della Società Storica Saronnese, che chiede alla proprietà, alle istituzioni e agli organismi di tutela di intervenire per garantire la conservazione dei documenti. La proposta comprende un censimento del materiale, il coinvolgimento della Soprintendenza e la possibilità di rendere l’archivio accessibile agli studiosi e alla comunità.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente l’intervento del presidente Giuseppe Nigro.

La vicenda della Barco di Saronno, con l’annunciata chiusura dello stabilimento e il trasferimento delle produzioni, pone una questione che va oltre il pur grave problema occupazionale e il futuro dei lavoratori. Ci richiama anche alla responsabilità di tutelare la memoria industriale della nostra città.

Come presidente della Società Storica Saronnese, sento il dovere di lanciare un appello per salvaguardare un patrimonio che rischia di essere disperso insieme alle trasformazioni aziendali in corso: l’archivio storico della fabbrica, erede della FIMI-Phonola.

Ho avuto personalmente l’opportunità di visitarlo e di apprezzarne lo straordinario valore. Vi è custodita una parte importante della storia industriale di Saronno, dalle origini della FIMI (Fabbrica Italiana Materiali Isolanti), fondata da Antonio Gasparini nel primo dopoguerra e rilevata nel 1926 da Giannino Corbellini, fino alle successive trasformazioni che hanno condotto all’attuale realtà Barco.

È la storia di un’impresa che, con il marchio FIMI-Phonola, ha rappresentato un capitolo significativo della produzione radiofonica italiana fin dalla fine degli anni Venti e che nel secondo dopoguerra ha contribuito allo sviluppo dei primi televisori prodotti nel nostro Paese. Una storia fatta di intuizioni imprenditoriali, innovazione tecnologica, competenze professionali e lavoro, proseguita fino alla produzione di monitor ad alta precisione destinati anche al settore medicale.

Ma la questione riguarda qualcosa di più ampio della vicenda di una singola azienda.

Gli archivi d’impresa sono parte integrante del patrimonio culturale di una comunità. Non conservano soltanto la storia di un’attività produttiva, ma documentano quella cultura d’impresa diffusa fatta di conoscenze, saperi tecnici, capacità progettuali, esperienze e innovazioni che si sedimentano nel tempo e diventano patrimonio di un territorio.

È una cultura costruita dagli imprenditori, ma anche da generazioni di lavoratori, tecnici, progettisti e collaboratori. Una cultura che appartiene alla comunità nel cui tessuto economico e sociale l’impresa è cresciuta.

Saronno è stata una città che ha costruito nell’industria una delle principali leve del proprio sviluppo. Le fabbriche non sono state soltanto luoghi di produzione e di occupazione: sono stati luoghi di formazione, emancipazione, innovazione e crescita sociale. Attraverso il lavoro e la capacità produttiva, la città ha costruito progresso economico e civiltà, definendo una parte fondamentale della propria identità.

Perdere l’archivio della FIMI-Phonola significherebbe privarsi della possibilità di ricostruire e tramandare una parte importante di questa storia. Le trasformazioni economiche possono portare alla chiusura di stabilimenti e al trasferimento delle produzioni, ma non devono comportare anche la cancellazione della memoria.

Una fabbrica può chiudere, ma la sua storia non deve finire con la chiusura dei cancelli.

Per questo la Società Storica Saronnese rivolge un appello alla proprietà Barco, alle istituzioni cittadine, alla Regione Lombardia e agli organismi preposti alla tutela del patrimonio culturale affinché venga garantita la conservazione integrale dell’archivio, impedendone qualsiasi dispersione.

Chiediamo che si avvii un percorso di censimento e valutazione archivistica, coinvolgendo la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, e che si individuino forme adeguate di tutela e valorizzazione, anche attraverso la possibilità di renderlo accessibile agli studiosi e alla comunità.

La Società Storica Saronnese offre fin d’ora la propria disponibilità a collaborare alla realizzazione di questo obiettivo, nella convinzione che la salvaguardia degli archivi d’impresa debba diventare parte di un più ampio progetto di conservazione della memoria industriale saronnese.

Non si tratta di nostalgia del passato né di negare le trasformazioni dell’economia. Si tratta di riconoscere che il patrimonio di una città non è fatto soltanto dei suoi monumenti e delle sue opere d’arte, ma anche delle conoscenze, del lavoro e della capacità di innovazione che le generazioni precedenti hanno saputo esprimere.

Una città che ha costruito il proprio progresso e la propria civiltà attraverso il lavoro e l’industria ha il dovere di custodirne la memoria.

Salvare l’archivio storico FIMI-Phonola significa salvaguardare non soltanto la storia di un’azienda, ma un capitolo della storia di Saronno e dell’industria italiana. Significa preservare le radici della nostra identità e trasmetterle alle generazioni future.

Non lasciamo che, insieme alla fabbrica, scompaia anche la sua storia.

Giuseppe Nigro

Presidente della Società Storica Saronnese