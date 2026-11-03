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SARONNO – La vertenza della Barco di Saronno supera i confini locali e conquista l’attenzione nazionale. Dopo lo sciopero di otto ore e il presidio organizzati lunedì 2 novembre davanti allo stabilimento di via Banfi, la protesta dei lavoratori contro i licenziamenti annunciati dalla multinazionale belga ha trovato spazio anche nell’informazione televisiva e nella comunicazione delle organizzazioni sindacali a livello nazionale.

A testimoniare la crescente attenzione per la vicenda è stata innanzitutto la presenza della Rai, che ha inviato una troupe direttamente davanti alla fabbrica saronnese. I giornalisti hanno seguito la mobilitazione e raccolto interviste sul posto, documentando le preoccupazioni dei dipendenti per il futuro dello stabilimento e dell’occupazione.

La protesta ha avuto risonanza anche sui social delle organizzazioni sindacali nazionali, tra cui la Uilm, che ha rilanciato la vicenda portandola all’attenzione di un pubblico ben più ampio rispetto al territorio saronnese.

Una visibilità che arriva in un momento particolarmente delicato per i 154 dipendenti dello stabilimento, specializzato nella produzione di monitor ad alta precisione destinati soprattutto al settore medicale.

La riorganizzazione annunciata dalla multinazionale prevede infatti il trasferimento in Cina, a partire dal 2027, di oltre metà della produzione attualmente realizzata a Saronno. Una prospettiva che ha portato all’apertura, lo scorso 22 ottobre, di una procedura di licenziamento collettivo per 46 lavoratori a tempo indeterminato, ai quali si aggiungono 25 interinali per i quali non è previsto il rinnovo del contratto. Complessivamente sono dunque 71 i posti di lavoro a rischio. La mobilitazione di lunedì ha visto la partecipazione di circa un centinaio di dipendenti, riuniti davanti ai cancelli per un’assemblea con i rappresentanti di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil. I sindacati hanno ribadito la contrarietà ai licenziamenti e chiesto all’azienda di presentare un piano industriale che chiarisca le prospettive produttive e occupazionali del sito.

La protesta ha richiamato anche rappresentanti delle istituzioni e della politica locale, tra cui la sindaca Ilaria Pagani e il presidente del consiglio comunale Francesco Licata. Nel frattempo sono state annunciate iniziative per portare la vertenza all’attenzione della Regione Lombardia e, potenzialmente, anche del Parlamento.

La crescente risonanza nazionale non modifica, almeno per il momento, il quadro della trattativa, ma contribuisce a mantenere alta l’attenzione su una crisi industriale che rischia di incidere profondamente sul tessuto produttivo saronnese.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 5 novembre a Varese, dove è previsto un nuovo incontro tra azienda e organizzazioni sindacali. Sarà un passaggio importante per capire se ci siano margini per rivedere il piano annunciato dalla Barco e individuare soluzioni alternative alla perdita dei posti di lavoro.

03112026