Basket

SARONNO – Per imparare a rispettare le decisioni degli arbitri, la Robur Basket Saronno ha deciso di mettere i propri giovani giocatori nei loro panni. Nasce così “Under Arbitri Robur”, il nuovo progetto educativo e sportivo promosso dalla società saronnese, che coinvolge i ragazzi del settore giovanile in un’esperienza particolare: dirigere le partite dei compagni più piccoli, scoprendo quanto sia impegnativo prendere decisioni sul campo.

L’iniziativa, avviata in questa stagione, prevede un programma di rotazione attraverso il quale i giovani cestisti saranno chiamati ad arbitrare gli incontri delle categorie dal Minibasket all’Under 13. Un modo per osservare la pallacanestro da una prospettiva diversa e comprendere le difficoltà di chi deve far rispettare le regole durante una partita.

L’obiettivo non è soltanto insegnare a fischiare un fallo, ma soprattutto promuovere il fair play, il senso di responsabilità e il rispetto degli altri. «Prendere decisioni in una frazione di secondo, gestire la gara, assumersi responsabilità e accettare l’errore: esperienze fondamentali per comprendere la complessità del lavoro arbitrale», spiega la società nella presentazione del progetto.

«Chi prova a fischiare un fallo oggi, sarà domani un giocatore più consapevole e rispettoso», aggiunge la Robur, sottolineando il valore formativo dell’iniziativa. Il debutto ufficiale dei primi giovani arbitri è avvenuto domenica scorsa, in occasione dell’amichevole degli Esordienti 2015. Per l’occasione i ragazzi hanno indossato le nuove maglie “Robur Ref Crew”, realizzate appositamente per il progetto.

L’iniziativa si inserisce nell’attività educativa della Robur Basket Saronno, società che ha il proprio punto di riferimento al centro giovanile Ronchi di via Colombo, con il PalaRonchi che ospita le attività cestistiche. Il club è impegnato anche a livello nazionale con la prima squadra maschile, partecipante al campionato di serie B Interregionale, ma dedica particolare attenzione alla crescita dei giovani attraverso il proprio vivaio.

Il messaggio scelto per accompagnare il progetto riassume lo spirito dell’iniziativa: «Io posso sbagliare un fischio. Tu puoi sbagliare un tiro. È sempre basket». Un invito a ricordare che l’errore fa parte dello sport, tanto per chi gioca quanto per chi arbitra, e che il rispetto delle persone e delle regole deve rimanere al centro di ogni partita.

03112026