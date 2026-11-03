Basket

SARONNO – Anche tre giovani atleti della Robur Basket Saronno hanno preso parte al raduno provinciale riservato ai ragazzi nati nel 2013, che si è svolto nel pomeriggio dell’altro giorno nella palestra di Gazzada Schianno. A rappresentare la società saronnese sono stati Montani, Colombo e Mantovani, impegnati insieme a numerosi coetanei provenienti dalle altre realtà cestistiche del territorio. I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi per le attività sul campo, nell’ambito del percorso di crescita e formazione avviato già nella scorsa stagione.

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di confronto e allenamento per i giovani cestisti, chiamati a proseguire il proprio sviluppo tecnico e sportivo attraverso le attività organizzate a livello provinciale. La Robur Basket Saronno ha dato notizia della partecipazione dei suoi tre ragazzi attraverso i propri canali social, rivolgendo anche un ringraziamento allo staff tecnico che ha seguito il raduno e alla società di Gazzada Schianno per l’ospitalità e la disponibilità della palestra.

Per Montani, Colombo e Mantovani un’esperienza che si inserisce nel percorso di crescita all’interno del settore giovanile roburino.

(foto: un momento del raduno)

03112026