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CASTELSEPRIO – Un Halloween diverso dal solito, tra antiche rovine, personaggi misteriosi e leggende del Medioevo. Il Parco archeologico di Castelseprio ha ospitato nei giorni scorsi l’iniziativa “Castelseprio misteriosa – Sulle tracce del mistero”, un percorso dedicato a grandi e piccoli che ha unito divertimento, racconti e scoperta della storia. L’attività si è sviluppata attraverso sette tappe all’interno del parco. I partecipanti, dopo aver ricevuto una mappa da una misteriosa strega, si sono messi alla ricerca degli indizi per ricostruire la storia di una figura enigmatica che si aggirava tra le rovine.

Ad accompagnarli nell’avventura sette personaggi: Anacleto il Gufo, Bartolomeo il Becchino, Astolfo il Lupo, Teobaldo l’Alchimista, Ombra il Gatto, Orlando il Cavaliere e Amelia la Strega. Ognuno ha raccontato una parte del mistero, offrendo anche l’occasione per sfatare antiche credenze e superstizioni medievali, dai gufi considerati portatori di sventura ai gatti neri, dai lupi cattivi alle streghe e ai draghi.

Al termine del percorso, i bambini si sono ritrovati al “Tavolo dei Narratori”, dove hanno potuto inventare e disegnare una propria leggenda di Castelseprio, dando spazio alla fantasia dopo aver ascoltato le storie dei personaggi incontrati.

Non sono mancati i premi a tema Halloween, con sagome in legno raffiguranti zucche, ragni, pipistrelli e il gufo Anacleto, oltre a matite colorate.

Un programma anche per gli adulti, che hanno avuto la possibilità di partecipare a una visita guidata speciale con il direttore del parco, dedicata ai riti funebri del Medioevo.

L’iniziativa ha così trasformato la ricorrenza di Halloween in un’occasione per avvicinare le famiglie alla storia e al patrimonio archeologico di Castelseprio, attraverso un’esperienza che ha alternato gioco, narrazione e approfondimento culturale.

(foto: un momento della iniziativa)

03112026