Groane

CESANO MADERNO – Un momento significativo per la comunità cittadina, con l’accoglienza ufficiale di don Roberto Soffientini, nuovo parroco della Comunità pastorale Pentecoste. La cerimonia dello scorso fine settimana è stata anche l’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà parrocchiali, come sottolineato dal sindaco Gianpiero Bocca nel suo messaggio di benvenuto.

«Oggi abbiamo accolto ufficialmente don Roberto Soffientini, nuovo parroco della Comunità Pastorale Pentecoste. È un momento importante per la vita della nostra città, che lo ha già conosciuto e che oggi gli dà il benvenuto con affetto e fiducia», ha dichiarato il primo cittadino. Nel suo intervento, Bocca ha posto l’accento soprattutto sul valore della collaborazione e sulla necessità di costruire una rete di sostegno per le persone più fragili. «Credo che la parola più importante, in questo nuovo cammino, sia “insieme”. Una città è più forte quando istituzioni, parrocchie, associazioni e volontariato collaborano per prendersi cura delle persone, soprattutto di chi attraversa un momento difficile».

Il sindaco ha quindi richiamato alcune delle sfide sociali che interessano anche Cesano Maderno, dalla necessità di offrire punti di riferimento ai giovani al sostegno delle famiglie in difficoltà, senza dimenticare gli anziani e le persone sole.

«Penso ai giovani che hanno bisogno di punti di riferimento, agli anziani, alle famiglie in difficoltà e a chi cerca ascolto o vicinanza. Per affrontare queste sfide non bastano i servizi: servono relazioni, luoghi di incontro e persone capaci di accogliere. È così che possiamo contrastare la solitudine e costruire una città in cui nessuno si senta lasciato solo».

Da qui la conferma della disponibilità dell’amministrazione comunale a proseguire il rapporto di collaborazione con la Comunità pastorale Pentecoste, riconoscendone il ruolo nella vita sociale cittadina.

«In questo percorso, la Comunità Pastorale svolge un ruolo fondamentale. Per questo confermo la piena disponibilità dell’Amministrazione comunale a proseguire e rafforzare il dialogo e la collaborazione con don Roberto e con tutte le realtà parrocchiali». Infine, gli auguri del sindaco al nuovo parroco per l’inizio del suo ministero alla guida della comunità.

«A don Roberto rivolgo i migliori auguri per il suo ministero. Sono certo che, lavorando insieme, potremo continuare a rendere Cesano Maderno una città più attenta, solidale e vicina alle persone». L’accoglienza dello scorso fine settimana ha segnato così l’avvio ufficiale di una nuova fase per la Comunità pastorale Pentecoste, accompagnata dall’auspicio di un dialogo costante con le istituzioni e le diverse realtà del territorio.

03112026