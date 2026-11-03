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CESATE – Il Comitato per la tutela del territorio di Cesate non parteciperà all’assemblea pubblica sul progetto del data center convocata dall’amministrazione comunale per venerdì 6 novembre. Una scelta di protesta, motivata dalla convinzione che l’incontro arrivi troppo tardi, quando le principali decisioni urbanistiche sono già state assunte. Il Comitato annuncia invece un proprio appuntamento pubblico per venerdì 13 novembre, alle 21, al Circolo Arci di via dei Martiri 10. La presa di posizione è contenuta in un comunicato diffuso lunedì 2 novembre, nel quale il gruppo contesta sia le modalità di convocazione dell’assemblea sia la composizione del tavolo dei relatori.

«Non è un’assemblea, è un comizio a cose fatte», afferma il Comitato, spiegando di non essere stato né consultato né informato preventivamente dell’iniziativa. I rappresentanti del gruppo sostengono infatti di averne appreso l’organizzazione soltanto attraverso il sito internet del Comune.

«Un confronto vero si costruisce insieme, non si annuncia», è la posizione espressa nel comunicato.

«Abbiamo chiesto il confronto prima dell’approvazione»

Al centro delle critiche c’è soprattutto la tempistica. Il Comitato ricorda di aver sollecitato un confronto pubblico fin dall’11 settembre, presentando una petizione sottoscritta da 1.019 cittadini e inviando quattro comunicazioni tramite posta elettronica certificata. Secondo il gruppo, l’unica risposta ricevuta sarebbe stata la promessa di un incontro, senza indicazioni precise sulla data.

Nel frattempo, il 6 ottobre, la giunta comunale ha approvato il piano attuativo con la delibera numero 97. Il Comitato sottolinea inoltre che, delle 219 osservazioni presentate da cittadini e consiglieri comunali, nessuna sarebbe stata accolta integralmente e soltanto alcune avrebbero ottenuto un recepimento parziale.

«Un confronto si fa prima di decidere, quando le osservazioni possono ancora cambiare qualcosa. Convocarlo a decisione presa significa chiedere ai cittadini di prendere atto, non di partecipare», sostiene il Comitato.

Le critiche ai relatori e le domande sul progetto

Un altro elemento di contestazione riguarda i partecipanti annunciati all’assemblea del 6 novembre. Secondo il comunicato, accanto al sindaco interverranno il direttore dell’Italian Data Center Association e un rappresentante dell’Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano.

Il Comitato osserva che non sarebbero invece previsti gli interventi dei tecnici che hanno redatto gli studi progettuali, degli enti di controllo e dei portavoce dei cittadini contrari all’intervento. «Chi è stato invitato non conosce il progetto nel merito. Chi lo conosce non è stato invitato», affermano i rappresentanti del gruppo, che temono non possano essere affrontate le questioni tecniche sollevate negli ultimi mesi.

In particolare, il Comitato torna a chiedere chiarimenti sull’impatto ambientale dell’insediamento. «I 48 generatori a gasolio sono stati esclusi dallo studio acustico. Mancano le stime delle emissioni e dei consumi d’acqua», sostiene il gruppo, richiamando alcune delle criticità già segnalate nelle osservazioni al piano.

Dubbi vengono espressi anche sulle opere di mitigazione ambientale, soprattutto per quanto riguarda il verde previsto attorno alla struttura.

«I rendering mostrano alberi alti oltre venti metri attorno all’edificio. Per le macchie boscate, però, la relazione sul verde prevede piantine forestali alte circa 80 centimetri, che raggiungono un aspetto “naturaliforme e compatto” solo dopo anni». Secondo il Comitato, quindi, gli effetti della piantumazione sarebbero limitati soprattutto nella fase iniziale. «Nei primi anni il verde, unica misura di mitigazione ambientale prevista, sarà poco più che simbolico. E in ogni caso non ferma il rumore, non abbatte le emissioni del gasolio e non compensa il calore dissipato».

Il richiamo al parere dell’Ats e l’incontro del 13 novembre

Nel comunicato viene ricordato anche il parere espresso nel dicembre 2025 dall’Ats, che aveva auspicato il ricorso alla Valutazione ambientale strategica per approfondire le possibili conseguenze sanitarie e ambientali dell’intervento.

Il Comune ha successivamente ritenuto di non sottoporre il piano a questa procedura. Il Comitato ha quindi deciso di organizzare un incontro autonomo, aperto alla cittadinanza, venerdì 13 novembre alle 21 al Circolo Arci di Cesate, in via dei Martiri 10. L’obiettivo dichiarato è esaminare il progetto nei suoi aspetti concreti, attraverso la documentazione disponibile e le osservazioni già presentate.

Sul fronte dei rapporti con l’amministrazione, il comunicato si chiude annunciando che il confronto proseguirà anche nelle sedi giudiziarie.

La scheda: il progetto del data center di Cesate

Il progetto riguarda la realizzazione di un centro per l’elaborazione e la conservazione dei dati informatici, un’infrastruttura destinata a ospitare server e apparecchiature tecnologiche che richiedono alimentazione elettrica continua, sistemi di raffreddamento e dispositivi di emergenza. L’intervento è oggetto di un piano attuativo approvato dalla giunta comunale il 6 ottobre 2026, con la delibera numero 97, dopo la presentazione di 219 osservazioni da parte di cittadini e consiglieri. Tra gli aspetti più discussi figurano l’impatto acustico, le possibili emissioni, il fabbisogno idrico, la dissipazione del calore e l’efficacia delle opere di mitigazione paesaggistica. La documentazione richiamata dal Comitato prevede anche 48 generatori a gasolio per l’alimentazione di emergenza.

Il progetto ha suscitato una mobilitazione cittadina, culminata in una petizione con 1.019 firme. Il Comitato per la tutela del territorio chiede ulteriori approfondimenti ambientali e un maggiore coinvolgimento della popolazione nelle decisioni sul futuro dell’area.

(foto archivio: un rendering del data center di Cesate)

03112026