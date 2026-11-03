Saronnese

CISLAGO – Un’aiuola ricca di colori, realizzata con i vasi donati dai cittadini, per ricordare insieme i propri cari. È l’iniziativa che ha trovato spazio al cimitero di Cislago in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, trasformando tanti piccoli gesti individuali in un segno collettivo di memoria e partecipazione. L’allestimento nasce da un’iniziativa promossa lo scorso anno, quando i cittadini erano stati invitati a contribuire donando un vaso. I contenitori raccolti sono stati utilizzati per creare una composizione colorata, che in questi giorni accompagna le visite al camposanto in occasione della ricorrenza del 2 novembre.

Un modo semplice per valorizzare la partecipazione della comunità e dare un significato particolare a oggetti che, riuniti nello stesso spazio, diventano il simbolo di un ricordo condiviso.

L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa. «In questa giornata dedicata alla commemorazione e al ricordo dei nostri cari, desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che, lo scorso anno, hanno partecipato all’iniziativa donando il proprio vaso», si legge nel messaggio diffuso dal Comune. «Da un gesto semplice, ma ricco di significato, è nato qualcosa di davvero speciale, capace di unire la comunità nel segno della memoria e della condivisione», prosegue l’amministrazione.

L’aiuola rappresenta così un omaggio collettivo ai defunti, ma anche una testimonianza della partecipazione dei cittadini di Cislago, che con le loro donazioni hanno contribuito a rendere più accogliente e colorato uno dei luoghi simbolo della memoria cittadina.

03112026