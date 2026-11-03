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COGLIATE – Domenica 8 novembre la tappa finale del trofeo Short Track kids Lombardia di mountain bike, organizzato dall’associazione sportiva Team Mtb Cogliate con il patrocinio del Comune, si disputerà in casa a Cogliate con ritrovo alle 8.30 del mattino al centro sportivo di via Montello.

La partenza che darà il via all’ultima gara di un’infinita stagione è prevista alle 11, orario durante il quale i giovanissimi biker iscritti appartenenti dalla categoria G1 alla G6, dunque dai sette ai dodici anni di età, si sfideranno in un percorso a circuito chiuso di 400 metri interamente su sterrato e privo di ostacoli. Caratteristiche del circuito che prevedono, dunque, delle gare rapide ed emozionanti dove prevarrà la tecnica dei giovanissimi biker. Al termine delle competizioni, i riflettori si sposteranno verso i vincitori del tracciato con la consueta premiazione che li vedrà protagonisti. Durante l’evento sportivo, gli spettatori presenti avranno anche la possibilità di mangiare e bere all’interno del bar del centro sportivo di Cogliate che, con una vasta scelta tra cui lo stracotto di manzo con la polenta e la trippa alla milanese, farà da contorno a una giornata all’insegna dello sport giovanile.

(foto da archivio)