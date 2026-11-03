Solaro

SOLARO – Una lunga maratona negoziale, proseguita durante la notte per cercare un’intesa sul futuro degli stabilimenti italiani di Electrolux, compreso quello di Solaro. È entrata nel vivo lunedì pomeriggio a Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, la fase decisiva della vertenza che riguarda il piano di riorganizzazione del gruppo svedese e i 1.190 esuberi attualmente previsti a livello nazionale.

Dopo il tavolo tecnico del pomeriggio, alle 18.50 è iniziato il confronto istituzionale allargato, con la partecipazione dei rappresentanti del ministero, delle Regioni, dei sindaci dei territori interessati, di senatori e parlamentari, oltre ai vertici aziendali e alle organizzazioni sindacali. Una riunione particolarmente delicata, nella quale si è cercato di entrare nel merito delle questioni ancora irrisolte. Nonostante le difficoltà, il confronto è proseguito con l’intenzione di non interrompere il negoziato e di verificare tutte le possibilità per arrivare a una soluzione condivisa.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, già ieri aveva annunciato la disponibilità del Governo a una trattativa senza interruzioni, anche notturna, pur di raggiungere un accordo entro martedì. Il tempo a disposizione è infatti limitato. Il 6 novembre è prevista una riunione dei vertici mondiali di Electrolux, chiamati a valutare le decisioni relative al piano straordinario di ristrutturazione. L’obiettivo del confronto romano è arrivare a quell’appuntamento con un’intesa capace di offrire garanzie per gli stabilimenti italiani e per i lavoratori.

Sul tavolo il piano che prevede 1.190 esuberi, numero ridotto rispetto alle ipotesi iniziali ma ancora giudicato eccessivo dalle organizzazioni sindacali. Particolarmente delicata la situazione degli impiegati, per i quali restano previste 600 eccedenze complessive, senza che siano ancora stati definiti tutti gli aspetti della riorganizzazione. I sindacati chiedono un’ulteriore riduzione degli esuberi, l’esclusione dei licenziamenti forzati, garanzie sui livelli occupazionali e produttivi e strumenti che consentano di accompagnare eventuali uscite volontarie. Tra le ipotesi in discussione figurano il ricorso agli ammortizzatori sociali e il ripristino di strumenti per favorire il ricambio generazionale, sui quali è atteso anche un intervento del Governo.

La vertenza viene seguita con particolare attenzione anche a Solaro, dove lo stabilimento Electrolux rappresenta una delle principali realtà industriali del territorio. Il confronto nazionale dovrà chiarire quali garanzie potranno essere assicurate ai dipendenti e quali saranno le prospettive produttive del sito.

(foto: il tavolo a Roma)

03112026