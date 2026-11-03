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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 2 novembre, ci sono la mobilitazione dei lavoratori della Barco contro i licenziamenti, il bilancio dei controlli della polizia contro la criminalità giovanile nel Varesotto e il progetto che vede Saronno capofila di un nuovo servizio di pronto intervento sociale. Grande interesse anche per le feste di Halloween organizzate tra Saronno, Lazzate e Cogliate.

Otto ore di sciopero, presidio davanti ai cancelli e assemblea dei lavoratori: è la mobilitazione organizzata il 2 novembre alla Barco di via Banfi. La procedura di licenziamento collettivo riguarda 46 dipendenti a tempo indeterminato, ai quali si aggiungono 25 lavoratori interinali il cui contratto non sarà rinnovato. Complessivamente sono quindi 71 le posizioni coinvolte, in uno stabilimento che conta 154 dipendenti. Alla base della riorganizzazione la decisione di trasferire in Cina, dal prossimo anno, oltre la metà della produzione attualmente realizzata a Saronno.

Cinque arresti, undici denunce e 737 persone identificate, tra cui 48 minorenni: è il bilancio dei controlli condotti in provincia di Varese nell’ambito di un’operazione nazionale contro la criminalità giovanile. Le verifiche hanno interessato scuole, piazze, strade, stazioni e parchi. Gli agenti hanno sequestrato oltre 2,7 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, cannabinoidi, Mdma, ketamina, metanfetamina ed eroina, oltre a 55.530 euro in contanti e 60 franchi svizzeri.

Un fine settimana di appuntamenti per grandi e piccoli, tra piazze, centri storici e campi sportivi. A Saronno si sono svolti il torneo amatoriale organizzato dal Saronno Softball e Baseball e il Robur Halloween Party al PalaRonchi. Festa anche a Lazzate e Cogliate, dove il centro storico si è animato con maschere e iniziative a tema. A Cogliate, secondo le stime diffuse dal sindaco Andrea Basilico, sono state superate le 3 mila presenze.

Un nuovo servizio sovracomunale per affrontare le emergenze sociali, con Saronno nel ruolo di capofila. Il progetto coinvolge cinque ambiti territoriali, per un totale di 32 comuni e circa 450 mila abitanti. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra i territori e garantire risposte tempestive a situazioni di bisogno urgente, come quelle di persone senza una sistemazione sicura o di famiglie in grave difficoltà. Restano da definire tempi di attivazione, modalità di accesso e organizzazione operativa.

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