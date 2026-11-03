Cronaca

SARONNO – Giornata di incidenti stradali ieri nel Saronnese e nelle zone limitrofe. Particolarmente preoccupante il bilancio degli investimenti che hanno coinvolto persone anziane: tre pedoni e una ciclista, tutti di età compresa tra i 75 e gli 82 anni. A questi episodi si aggiunge uno scontro tra due automobili avvenuto a Venegono Inferiore. Numerosi gli interventi dei mezzi di soccorso, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e delle polizie locali.

Il primo episodio si è verificato alle 8.40 a Gerenzano, in via Clerici, dove una donna di 75 anni è stata investita. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, mentre per gli accertamenti sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno. La pensionata è stata trasportata all’ospedale di Saronno, dove è arrivata alle 9.15 in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità.

Poco più di un’ora dopo, alle 10, un altro investimento si è verificato a Uboldo, in via Primo Maggio. In questo caso sono rimaste coinvolte due persone, una donna di 78 anni e un uomo di 82. La centrale operativa di Areu ha inviato due ambulanze e un’automedica. Sul posto sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Saronno e la polizia locale di Uboldo. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale: uno a Castellanza in codice giallo, e l’altro a Busto Arsizio, dove è giunto in codice verde.

Nel pomeriggio, alle 15.50, intervento dei soccorritori anche a Venegono Inferiore, in via Chiesa Damiano, per uno scontro tra due automobili. Nell’incidente è rimasta coinvolta una donna di 30 anni. Sono intervenuti un’ambulanza e un’automedica, mentre sono stati allertati i carabinieri. La donna è stata accompagnata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove è arrivata in codice verde.

Infine, alle 17.15, un investimento ha richiesto l’intervento dei soccorritori a Caronno Pertusella, in corso della Vittoria. Una ciclista di 82 anni è rimasta ferita ed è stata soccorsa da un’ambulanza. Allertata anche la polizia locale di Caronno Pertusella, incaricata degli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto. L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Saronno, dove è arrivata alle 18 in codice giallo.

(foto archivio)

03112026