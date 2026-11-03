Cronaca

TURATE – Inseguimento movimentato sabato pomeriggio, 31 ottobre, tra Cirimido e Turate, dove un automobilista di 20 anni ha tentato di sottrarsi a un controllo della polizia locale, arrivando a speronare la pattuglia degli agenti. La fuga si è conclusa con un incidente contro il guardrail e il successivo arresto del giovane, un cittadino marocchino regolarmente residente in Italia, a Desenzano del Garda.

Tutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti della polizia locale Bassa Piana Comasca. I vigili hanno notato una vettura sospetta e hanno intimato l’alt al conducente. Il giovane, anziché fermarsi, ha accelerato tentando di seminare la pattuglia, con una serie di manovre pericolose e una guida a zig zag. L’inseguimento è proseguito fino alla zona di Turate, dove il fuggitivo ha speronato l’auto di servizio della polizia locale. Subito dopo ha perso il controllo della propria vettura, finendo fuori strada e andando a schiantarsi contro il guardrail.

Neppure l’incidente ha fermato il ventenne, che ha abbandonato l’automobile tentando di allontanarsi a piedi. Uno degli agenti lo ha però inseguito e raggiunto, riuscendo a bloccarlo. I componenti della pattuglia, rimasti lievemente feriti nello scontro, hanno comunque portato a termine l’intervento. La successiva perquisizione dell’auto ha permesso di trovare cinque grammi di cocaina già suddivisi in dosi, denaro contante e tre telefoni cellulari, materiale posto sotto sequestro.

Il giovane è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per reati legati al possesso della sostanza stupefacente. Ieri, lunedì 2 novembre, è comparso davanti al giudice per il processo con rito direttissimo, concluso con un patteggiamento a dieci mesi e mille euro di multa.

03112026