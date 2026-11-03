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SARONNO – Diciotto euro. Non una cifra destinata a cambiare la vita, non una somma per la quale valga la pena perdere il sonno. Ma abbastanza per scoprire che, quando si tratta di ottenere un rimborso ferroviario, tra l’Italia e l’Ungheria sembra esserci una distanza ben maggiore di quella geografica. A raccontare la propria esperienza, con un misto di ironia, stupore e amarezza, è un lettore saronnese, protagonista suo malgrado di due vicende che più diverse non potrebbero essere.

«Tutto comincia il 15 gennaio 2026. Rientro dall’estero con un amico, atterriamo a Malpensa e, mentre percorriamo l’aeroporto diretti alla stazione ferroviaria, acquisto tramite l’app di Trenord due biglietti del Malpensa Express. Totale: 18 euro. Operazione perfettamente riuscita, pagamento incassato senza alcuna difficoltà. Peccato che, poche decine di metri più avanti, arrivati alla stazione, scopriamo che tutti i treni sono soppressi. Tutti. L’app aveva tranquillamente venduto i biglietti per un servizio che non c’era». A quel punto, racconta il lettore, gli addetti ferroviari presenti suggeriscono di presentare immediatamente una richiesta di rimborso. E così avviene, direttamente dall’aeroporto, allegando anche la fattura dell’acquisto.

«Nel frattempo, essendo ormai tarda ora, ci ritroviamo bloccati a Malpensa. Fortunatamente un conoscente, partendo appositamente da Saronno, si offre gentilmente di venirci a recuperare in automobile. Lo aspettiamo a lungo, ma almeno riusciamo a tornare a casa. Quanto ai 18 euro, penso ingenuamente che sia soltanto questione di qualche giorno». Passano le settimane. Poi i mesi. Dei soldi, nessuna traccia. «Il 21 aprile, dopo oltre tre mesi di attesa, decido di scrivere nuovamente per sapere che fine abbia fatto il rimborso. La risposta arriva, impeccabile nella sua formalità: “Le confermiamo che la presente pratica è stata presa in carico e la informiamo che la stessa è stata assegnata all’Ufficio Rimborsi”. Benissimo, penso. Esiste dunque un Ufficio Rimborsi, e la mia pratica ha persino trovato la strada per raggiungerlo. Evidentemente, però, il viaggio deve essere particolarmente lungo». Siamo ormai a novembre. Sono trascorsi oltre nove mesi dall’acquisto dei biglietti e più di sei dall’ultima comunicazione. Il rimborso non è mai arrivato.

Ma è quanto accaduto pochi giorni fa in Ungheria a rendere la vicenda ancora più paradossale. «Il 28 ottobre mi trovavo a Székesfehérvár, in Ungheria. Dovevo raggiungere Budapest e avevo acquistato un biglietto Intercity delle ferrovie ungheresi, al prezzo di 2.796 fiorini. Il treno delle 8.37 è partito in ritardo e ha accumulato, all’arrivo, 26 minuti di ritardo. Una seccatura, certo, ma niente di drammatico. Da italiano, del resto, non mi sarebbe neppure venuto in mente di chiedere un risarcimento per così poco». E invece arriva la sorpresa.

«Non avevo presentato alcuna richiesta, non avevo compilato moduli, non avevo scritto email e non avevo neppure cercato un ufficio reclami. Eppure, praticamente mentre scendevo dal treno, mi è stato accreditato automaticamente sulla carta di credito il 50 per cento del prezzo del biglietto, con tanto di scuse per il disservizio. Sono rimasto allibito. In Ungheria, per 26 minuti di ritardo, mi hanno restituito metà del biglietto senza che chiedessi nulla. In Italia, per un treno mai partito, aspetto da gennaio i miei 18 euro».

Il confronto, inevitabilmente, lascia l’amaro in bocca. «Non è questione di soldi. Diciotto euro non mi cambiano la vita, e probabilmente neppure il bilancio di Trenord. È una questione di rispetto per chi paga un servizio, non lo riceve e poi deve anche perdere tempo per cercare di recuperare quanto versato. In Ungheria il sistema si è accorto da solo del disservizio e ha provveduto a compensarlo. Qui, invece, il cliente deve chiedere, sollecitare, aspettare. E continuare ad aspettare». Il lettore conclude con un’ultima considerazione, amara ma non priva di ironia. «A questo punto mi viene un dubbio: forse i miei 18 euro stanno ancora viaggiando verso Saronno su qualche Malpensa Express soppresso. Oppure sono rimasti parcheggiati all’Ufficio Rimborsi, in attesa di una coincidenza. Nel frattempo, le ferrovie ungheresi mi hanno dimostrato che un altro modo di trattare i viaggiatori esiste. E che non serve nemmeno andare troppo lontano per scoprirlo. Mi piacerebbe soltanto che, prima o poi, qualcuno spiegasse perché ciò che in Ungheria avviene automaticamente, in Lombardia non riesce a succedere neppure dopo nove mesi e due richieste».

(foto: Malpensa express e l’interno del treno ungherese “protagonista” del ritardo con rimborso del nostro lettore)

03112026