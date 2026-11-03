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SARONNO – Martedì 3 novembre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sono attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi, con qualche addensamento in serata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 5°C e una massima di 14°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest al mattino e da Sud nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

La giornata inizierà con condizioni ancora abbastanza soleggiate, ma dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare. Il cielo diventerà progressivamente più coperto verso sera, senza tuttavia portare piogge sul Saronnese. Le temperature resteranno comprese tra 5 e 14 gradi, con una massima in lieve calo rispetto ai 16 gradi previsti per lunedì.

In Lombardia l’indebolimento dell’alta pressione favorirà l’ingresso di correnti più umide e un aumento delle nubi nel corso del pomeriggio. Sulle basse pianure occidentali, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Orobie il cielo passerà da poco o parzialmente nuvoloso a molto nuvoloso o coperto in serata. Sulle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali si alterneranno nubi e timide schiarite, con una progressiva copertura. Sulle Prealpi occidentali la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche si alterneranno nubi e schiarite per l’intera giornata. I venti saranno molto deboli, inizialmente da Nordovest e in rotazione da Nordest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1950 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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