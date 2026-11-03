Parco delle Groane, aperte le iscrizioni per 45 nuove Guardie ecologiche volontarie
3 Novembre 2026
SOLARO – Un impegno concreto per la natura, il territorio e la comunità. Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea organizza un nuovo corso di formazione per Guardie ecologiche volontarie (Gev), rivolto a chi desidera mettere a disposizione una parte del proprio tempo per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturale. Per partecipare non occorre essere esperti naturalisti: è sufficiente essere maggiorenni, avere la motivazione a impegnarsi nel volontariato ambientale e possedere gli altri requisiti previsti dalla normativa. Il corso è gratuito e prenderà il via nel mese di gennaio 2027. I posti disponibili sono 45 e le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.
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