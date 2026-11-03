Solaro

SOLARO – Un impegno concreto per la natura, il territorio e la comunità. Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea organizza un nuovo corso di formazione per Guardie ecologiche volontarie (Gev), rivolto a chi desidera mettere a disposizione una parte del proprio tempo per la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio naturale. Per partecipare non occorre essere esperti naturalisti: è sufficiente essere maggiorenni, avere la motivazione a impegnarsi nel volontariato ambientale e possedere gli altri requisiti previsti dalla normativa. Il corso è gratuito e prenderà il via nel mese di gennaio 2027. I posti disponibili sono 45 e le iscrizioni saranno accolte fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Le Guardie ecologiche volontarie sono una risorsa preziosa per il territorio. Operano per informare e sensibilizzare i cittadini sul rispetto dell’ambiente, vigilano sull’osservanza delle norme ambientali, partecipano alle attività di monitoraggio e tutela della biodiversità e collaborano alla salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico. Il loro impegno comprende anche l’educazione ambientale nelle scuole, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni conoscenze, attenzione e comportamenti responsabili nei confronti della natura.

Come partecipare al corso

Le lezioni inizieranno a gennaio 2027 e si svolgeranno in presenza, in orario serale, nella sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, in via della Polveriera 2 a Solaro . Il programma prevede anche uscite pratiche obbligatorie sul territorio, programmabili nei fine settimana. Per iscriversi è necessario garantire la partecipazione a tutti gli incontri: non sarà possibile recuperare le lezioni attraverso la visione di registrazioni. Oltre alla maggiore età, i candidati devono essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali definitive e possedere i requisiti fisici, tecnici e morali necessari per il servizio. Al termine della formazione è previsto un esame. Una volta conseguita l’idoneità e completato l’iter per la nomina, le nuove Guardie ecologiche volontarie saranno chiamate a prestare almeno 168 ore annue di servizio volontario presso l’ente di appartenenza.

Un’opportunità per fare la differenza

Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei 45 posti disponibili. Per candidarsi è sufficiente inquadrare il QR Code presente sulla locandina del corso e compilare il modulo online (qui Il Parco invita i cittadini dei Comuni del territorio a cogliere questa opportunità e a diventare protagonisti della tutela ambientale. Un invito rivolto a chi ama la natura, desidera approfondire la conoscenza dell’ambiente e vuole trasformare questa passione in un contributo concreto per la collettività.Per candidarsi è sufficiente inquadrare il QR Code presente sulla locandina del corso e compilare il modulo online (qui il link diretto ). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il centralino del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea al numero 02 9698141 negli orari di apertura. Altre indicazioni sul ruolo e sulle attività delle Guardie ecologiche volontarie sono disponibili sul sito di Regione Lombardia, nella sezione dedicata alle Gev.

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