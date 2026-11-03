Cronaca

TURATE – Tagli di carne bovina di pregio per un valore complessivo di circa 240 euro nascosti sotto i vestiti per uscire dall’ipermercato senza pagare. È il furto sventato nel pomeriggio di lunedì 2 novembre al D’Ambros di via per la Massina, dove i carabinieri della stazione di Turate hanno arrestato un italiano di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo aveva prelevato diversi tagli di carne pregiata dai frigoriferi del supermercato e li aveva nascosti sotto gli indumenti. Poi aveva oltrepassato la barriera delle casse senza pagare. Il suo comportamento, però, non è passato inosservato al personale dell’esercizio commerciale, che si è accorto del furto e ha immediatamente allertato i carabinieri.

I militari sono intervenuti sul posto e hanno arrestato il 36enne con l’accusa di furto aggravato in concorso. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno infatti permesso di ricostruire che l’uomo non avrebbe agito da solo. Con lui era presente un complice, riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo delle pattuglie e attualmente ricercato dai carabinieri.

Tutta la merce sottratta, del valore di circa 240 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato.

Il 36enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione dei carabinieri in attesa del giudizio con rito direttissimo, previsto per la mattinata di oggi, martedì 3 novembre, davanti al Tribunale di Como.

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