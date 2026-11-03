Città

SARONNO – Il ghiaccio è pronto ad accogliere nuovamente appassionati, famiglie e sportivi. Sabato 7 novembre, a partire dalle ore 15:00, riapre ufficialmente il Palaghiaccio di Saronno Servizi SSD nella storica struttura di via Piave, dando il via alla nuova stagione invernale. Per celebrare la ripartenza, la giornata inaugurale prevede una speciale promozione: l’ingresso in pista sarà completamente gratuito per tutti, mentre resterà a pagamento esclusivamente l’eventuale noleggio dei pattini a soli € 2, per chi non dispone della propria attrezzatura.

Un’occasione pensata per offrire alla cittadinanza un pomeriggio di sport e divertimento diverso dal solito. Anche per quest’anno si conferma quindi il programma dei corsi di pattinaggio che si terranno nei pomeriggi di lunedì, giovedì e nella mattinata del sabato, e che sono rivolti a tutti a partire dai quattro anni di età. Continueranno a grande richiesta, con un calendario ancora più fitto di lezioni, i corsi di Hockey con 1 o 2 allenamenti a settimana. e anche le lezioni private tenute da istruttori qualificati aperte a tutte le età.

E’ possibile richiedere informazioni dettagliate e iscriversi ai nuovi corsi di pattinaggio su ghiaccio, anche nel pomeriggio del 7. Per maggiori informazioni sulle tariffe della stagione, gli orari di apertura al pubblico e i dettagli dei corsi, è possibile consultare il sito ufficiale della struttura o rivolgersi direttamente alla segreteria del centro. “Siamo felici di dare il via a questa nuova stagione invernale con il ghiaccio di via Piave pronto ad accogliere la cittadinanza.

La giornata inaugurale di sabato 7 novembre vuole essere una grande festa dello sport aperta a tutti. Saronno Servizi SSD conferma così il proprio impegno nel mantenere viva, efficiente e attrattiva un’infrastruttura storica del nostro territorio, capace di coniugare perfettamente la dimensione del tempo libero con l’attività didattica e sportiva di alto livello.”

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