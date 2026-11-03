Città

SARONNO – Si torna a parlare del futuro dell’ex Isotta Fraschini, uno dei temi più importanti per lo sviluppo urbanistico della città. È in programma oggi, martedì 3 novembre, alle 18.15, al palazzo comunale di piazza Repubblica, la riunione della commissione mista Urbanistica e Rigenerazione urbana, durante la quale saranno illustrate le controdeduzioni alle osservazioni presentate sul Piano integrato d’intervento relativo all’ex area industriale.

Un passaggio significativo nell’iter amministrativo del progetto, destinato ad approdare in consiglio comunale mercoledì 11 novembre. La seduta della commissione sarà aperta al pubblico, offrendo ai cittadini la possibilità di seguire direttamente il confronto su un intervento destinato a incidere sul futuro di una parte importante di Saronno.

A richiamare l’attenzione sull’appuntamento è Obiettivo Saronno, lista civica di opposizione che nelle scorse settimane aveva portato proprio la questione dell’ex Isotta Fraschini all’attenzione del consiglio comunale attraverso una mozione, successivamente respinta dalla maggioranza.

«Siamo soddisfatti di aver portato la mozione in consiglio comunale, la maggioranza l’ha poi bocciata sostenendo che non fosse più attuale, eppure i fatti dimostrano il contrario – sottolinea Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno – non è un caso che proprio il giorno del consiglio siano arrivate, via email, le risposte alle domande contenute nella nostra mozione: ma il futuro dell’area ex Isotta Fraschini è una questione di fondamentale interesse pubblico per tutta la città, non può essere affrontata come una vicenda riservata agli addetti ai lavori».

Da qui l’invito della lista civica ai saronnesi a partecipare alla commissione di questo pomeriggio, per conoscere i contenuti delle controdeduzioni e seguire da vicino gli sviluppi del Piano integrato d’intervento, in vista del prossimo passaggio in consiglio comunale.

03112026