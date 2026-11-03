Cronaca

SARONNO – Si è presentato a casa di un’anziana fingendosi un carabiniere incaricato di controllare i gioielli custoditi nell’abitazione, ma appena uscito con il bottino è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Milano. Protagonista della vicenda un trentenne arrivato appositamente da Napoli, finito in manette venerdì dopo aver messo a segno una truffa ai danni di una pensionata saronnese.

Secondo quanto ricostruito, la donna era stata precedentemente contattata telefonicamente da un complice, che le aveva raccontato di un furto avvenuto in un’oreficeria e della necessità di verificare i preziosi presenti nelle abitazioni. Poco dopo il trentenne si è presentato alla porta, facendosi consegnare collane, bracciali, anelli e altri monili. Ad attenderlo all’esterno c’erano però gli agenti della polizia ferroviaria, impegnati da tempo nel monitoraggio degli spostamenti di persone sospettate di far parte di organizzazioni specializzate nelle truffe agli anziani.

Durante il processo per direttissima, celebrato il giorno successivo, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. Ha raccontato di essere disoccupato e di aver accettato la proposta di un conoscente di raggiungere il Nord Italia per ritirare dei gioielli.

La difesa ha chiesto gli arresti domiciliari, ma la soluzione non è risultata praticabile per la presenza, nell’abitazione familiare, di un parente detenuto che usufruisce di permessi premio e con il quale l’imputato non può avere contatti. Il trentenne è quindi rimasto in carcere.

03112026