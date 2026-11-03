Cronaca

SARONNO – Ancora un episodio movimentato alla stazione ferroviaria di Saronno centro, già più volte al centro delle cronache per problemi di microcriminalità, furti e situazioni di degrado. Nel pomeriggio di oggi lunedì 2 novembre, attorno alle 16.30, un uomo sospettato di aver commesso un furto (un paio di occhiali) nella zona dell’area ferroviaria si è dato alla fuga all’arrivo degli agenti della polizia locale, arrivando a correre lungo i binari nel tentativo di sottrarsi al fermo. Una situazione particolarmente pericolosa, sia per il fuggitivo sia per la sicurezza della circolazione ferroviaria, che ha reso necessaria l’immediata sospensione del traffico dei treni sulla tratta tra Saronno e Garbagnate Milanese. Il provvedimento è stato adottato per evitare il rischio di investimento mentre gli agenti erano impegnati nelle ricerche dell’uomo all’interno dell’area ferroviaria.

Le conseguenze si sono fatte sentire rapidamente sulla circolazione. Il treno 10059, in servizio sulla linea Milano-Saronno-Varese e giunto proprio in quei momenti nello scalo di piazza Cadorna, è stato cancellato. Diversi altri convogli, compresi quelli provenienti da Malpensa e Como, sono stati fermati nelle stazioni lungo le rispettive linee, con disagi per numerosi viaggiatori.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe riuscito almeno inizialmente a far perdere le proprie tracce. Restano da chiarire sia le circostanze del presunto furto sia l’esito definitivo delle ricerche da parte delle forze dell’ordine.

03112026