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SARONNO – Una mattinata di sport, partecipazione e ricordo, nel nome di Giada Marongiu. Nei giorni scorsi il parco Lura ha ospitato la nona edizione del trofeo dedicato alla giovane saronnese, un appuntamento che continua a mantenerne viva la memoria attraverso una corsa campestre che coinvolge il mondo della scuola.

L’iniziativa è legata all’istituto Zappa di Saronno, frequentato da Giada, e rappresenta un’occasione per ricordare la ragazza attraverso lo sport e la partecipazione degli studenti. Un momento dal significato particolare, che si rinnova di anno in anno e che testimonia come il suo ricordo sia ancora presente nella comunità scolastica. La nona edizione del trofeo avrà un ulteriore momento significativo il prossimo 4 febbraio, quando all’istituto Zappa si svolgeranno le premiazioni.

La manifestazione rinnova così un legame che non si è mai interrotto. Giada Marongiu aveva 17 anni quando, il primo agosto 2018, è scomparsa a causa di un rarissimo tumore che l’aveva colpita a un occhio. Nonostante la malattia e le cure, era profondamente legata alla scuola e continuava a frequentare le lezioni, senza rinunciare neppure all’educazione motoria. Nel febbraio 2025 oltre mille studenti dello Zappa avevano partecipato a un corteo per le vie di Saronno, con striscioni e messaggi dedicati a Giada, alla lotta contro i tumori e all’importanza della prevenzione. Un ricordo che continua oggi anche attraverso il trofeo di corsa campestre che porta il suo nome.

(foto: alcuni momenti della gara)

03112026