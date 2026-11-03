Saronnese

SARONNO – “Una città è più viva quando le persone si incontrano, partecipano e si sentono parte di una comunità”: il Teatro Giuditta Pasta e la Pro Loco di Saronno condividono un’idea semplice e preziosa. Il teatro è un luogo di storie, emozioni e nuove prospettive, capace di avvicinare generazioni diverse e creare occasioni di dialogo. La Pro Loco, con il suo impegno nel valorizzare Saronno contribuisce ogni giorno a rafforzare il legame tra le persone e il territorio.

Da questa sintonia è nata la proposta che il Teatro Giuditta Pasta ha rivolto ai soci della ProcLoco : un’ “agevolazione speciale”per scoprire o ritrovare il piacere di vivere il Teatro Giuditta Pasta e la stagione Radici 2026/27 .

“Vogliamo rendere la cultura sempre più accessibile, incoraggiare la partecipazione e offrire a chi ama la propria città nuove occasioni per condividerla. Perché andare a teatro non significa soltanto assistere a uno spettacolo: significa lasciarsi sorprendere, emozionarsi, incontrare altri sguardi e portare con sé qualcosa che continua anche dopo il sipario. Crediamo nelle collaborazioni che nascono da valori comuni e diventano opportunità concrete per la comunità. È per questo che siamo felici di camminare al fianco della Pro Loco di Saronno: per valorizzare insieme il nostro territorio, alimentare la curiosità e fare della cultura un’esperienza da vivere, possibilmente insieme”, con queste parole si suggella l’accordo tra Teatro Pasta e Pro Loco Saronno che permetterà ai soci della Pro Loco che hanno rinnovato l’iscrizione e ai nuovi soci di usufruire di uno sconto che va dal 25 % al 33 % per due persone per tutti gli spettacoli della nuova stagione “Radici “.

I soci, seguendo la procedura indicata loro, potranno accedere allo sconto ogni volta che sceglieranno lo spettacolo da vedere. Quanti volessero rinnovare la propria iscrizione o iscriversi per la prima volta alla ProLoco per contribuire a valorizzare la nostra città, sono invitati a scrivere alla mail della ProLoco cittadina: [email protected] per ottenere tutte le informazioni.

(foto achivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09