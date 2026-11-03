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TRADATE – Momenti di tensione nei giorni scorsi nella zona centrale di Tradate, dove una discussione tra alcune persone è degenerata in una scazzottata, rendendo necessario l’intervento dei carabinieri e dei soccorritori del 118. L’episodio si è verificato giovedì sera, nell’area compresa tra via Crocifisso, via Toti e via Piave, nei pressi della stazione ferroviaria.

Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe nato per futili motivi, per poi trasformarsi in uno scontro fisico con pugni e schiaffi. Le urla e il trambusto hanno richiamato l’attenzione dei residenti, suscitando preoccupazione.

La situazione si è conclusa in via Piave, dove sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Tradate e un’ambulanza della Croce Rossa di Varese. Una delle persone coinvolte ha accusato un malore ed è stata accompagnata in ospedale in codice verde per accertamenti. Le sue condizioni non sono risultate gravi.

L’accaduto ha riacceso le proteste di alcuni abitanti della zona, che lamentano problemi di sicurezza e chiedono maggiori controlli, soprattutto nei pressi della stazione.

Sempre nei giorni scorsi, nella zona centrale è stato segnalato un altro episodio: una persona, probabilmente senza fissa dimora, avrebbe forzato l’ingresso di un negozio dismesso per trascorrervi la notte. La porta danneggiata è stata notata la mattina seguente e sono state allertate le forze dell’ordine.

03112026