Comasco

TURATE – Nuove modifiche alla viabilità sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, dove sono previsti lavori che comporteranno la chiusura temporanea di un tratto autostradale nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre. A darne comunicazione è il Comune di Turate, che invita gli automobilisti a prestare attenzione e a programmare per tempo i propri spostamenti.

Nel dettaglio, dalle 22 di venerdì 6 novembre alle 6 di sabato 7 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra Fino Mornasco e Turate, esclusivamente in direzione Lainate e quindi verso Milano. La limitazione interesserà dunque i veicoli provenienti da Como e diretti verso il capoluogo lombardo, che dovranno utilizzare percorsi alternativi durante le otto ore di chiusura.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di lavori lungo l’infrastruttura autostradale. Il Comune raccomanda agli automobilisti di seguire attentamente la segnaletica temporanea, verificare il percorso prima della partenza e tenere conto di possibili rallentamenti sulla viabilità ordinaria, dove potrebbe riversarsi parte del traffico normalmente diretto sull’autostrada.

La circolazione nel tratto interessato è prevista in ripresa dalle 6 di sabato mattina, al termine della fascia oraria riservata agli interventi.

04112026