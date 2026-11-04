Basket

SARONNO / CISLAGO / TRADATE – Sei giornate disputate nel girone D del campionato maschile di Divisione Regionale 1 di basket, con il Cistellum Cislago protagonista nelle posizioni di vertice, Sportlandia Tradate che conquista un altro successo e la seconda squadra della Robur Saronno alle prese con un avvio di stagione difficile. Situazioni differenti per le tre formazioni del territorio, mentre al comando della classifica ci sono i Draghi Gorlazy, ancora imbattuti con 12 punti.

Il Cistellum Cislago occupa il secondo posto con 10 punti, frutto di cinque vittorie nelle prime sei giornate. Nell’ultimo turno i cislaghesi hanno conquistato un importante successo esterno sul campo della Pallacanestro Castronno, imponendosi 79-69. Una vittoria che conferma l’ottimo avvio di stagione del Cistellum, appaiato a quota 10 al Basket Club Arlunese e a due sole lunghezze dalla capolista. Nel prossimo turno i cislaghesi saranno impegnati in casa contro l’Ardor Bollate, quarta in classifica con 8 punti, in una sfida importante per mantenere il contatto con il vertice.

Sorride anche Sportlandia Tradate, che nell’ultima giornata ha superato il fanalino di coda GS Paderno Dugnano con il punteggio di 78-62. Si tratta del secondo successo consecutivo per i tradatesi, che salgono a quota 6 punti e si collocano nel gruppo centrale della graduatoria, insieme a Virtus Luino, Pallacanestro Castronno e Asa Cinisello. Nel prossimo turno Sportlandia affronterà in trasferta Basket Venegono, attualmente a quota 4 punti.

Situazione più complicata per la Robur Saronno squadra B, sconfitta 77-67 sul campo dell’Ardens Sedriano. I saronnesi restano così a quota 2 punti, con una sola vittoria nelle prime sei giornate, appaiati ai Rams Daverio e davanti soltanto al GS Paderno Dugnano. Il prossimo appuntamento sarà particolarmente impegnativo: domenica 8 novembre alle 18.30 la Robur ospiterà i Draghi Gorlazy, primi in classifica e ancora a punteggio pieno.

Risultati della 6′ giornata

Sportlandia Tradate-GS Paderno Dugnano 78-62, Pallacanestro Castronno-Cistellum Cislago 69-79, Draghi Gorlazy-Rams Daverio 73-68, Rondinella Sesto-Basket Venegono 94-59, Ardens Sedriano-Robur Saronno B 77-67, Basket Club Arlunese-Asa Cinisello 70-51, Ardor Bollate-Virtus Luino 85-64.

Programma della 7′ giornata

Venerdì 6 novembre: Cistellum Cislago-Ardor Bollate alle 21, Virtus Luino-Rondinella Sesto alle 21, Pallacanestro Castronno-Rams Daverio alle 21.15, Basket Venegono-Sportlandia Tradate alle 21.15, GS Paderno Dugnano-Basket Club Arlunese alle 21.30.

Domenica 8 novembre: Asa Cinisello-Ardens Sedriano alle 17.30, Robur Saronno B-Draghi Gorlazy alle 18.30.

Classifica

Draghi Gorlazy 12 punti; Cistellum Cislago, Basket Club Arlunese 10; Ardor Bollate, Rondinella Sesto 8; Virtus Luino, Pallacanestro Castronno, Sportlandia Tradate, Asa Cinisello 6; Ardens Sedriano, Basket Venegono 4; Rams Daverio, Robur Saronno B 2; GS Paderno Dugnano 0.

04112026