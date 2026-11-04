Calcio

SOLARO – Dopo il poker rifilato domenica al Ceriano Laghetto in campionato, l’Universal Solaro torna in campo questa sera, mercoledì 4 novembre, per un appuntamento importante: i sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione. Alle 20.30 i giallorossi saranno impegnati in trasferta contro il Cob 91, in una sfida a eliminazione diretta che mette in palio l’accesso agli ottavi.

L’Universal è l’unica formazione del Saronnese e delle Groane ancora in corsa nella competizione e punta a proseguire il proprio cammino. Dopo un avvio di campionato altalenante, la Coppa Italia rappresenta un obiettivo particolarmente significativo per la squadra allenata da Simone Broccanello, chiamata a trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni.

Il morale è certamente migliorato dopo il netto successo di domenica scorsa, quando l’Universal ha superato 4-0 il Ceriano Laghetto nel derby dell’ottava giornata del girone B di Promozione. A sbloccare la partita è stato Fabozzi all’11’ del primo tempo, seguito nella ripresa dal rigore trasformato da Moretti e dalla doppietta nel finale di Fanelli, a segno anche lui una volta dal dischetto. Una vittoria che ha interrotto una serie di due sconfitte consecutive, tra cui il pesante 6-0 casalingo contro il Gallarate, e ha permesso ai solaresi di salire a 9 punti in classifica.

Ora l’attenzione si sposta sulla Coppa Italia, dove non sono ammessi passi falsi. La sfida con il Cob 91 si disputerà in gara unica. A dirigere l’incontro sarà Marco Mennillo della sezione di Monza, assistito da Francesco Bacchetta di Crema e Francesco Giuseppe Sergi di Milano.

I convocati dell’Universal Solaro

Questi i 20 giocatori a disposizione dell’allenatore Simone Broccanello per la sfida di Coppa Italia.

Dominioni Luca, Piombino Francesco, Giordano Alessandro, Cammarano Andrea, Panariello Gianluca, Romano Andrea, Latino Luca, Moretti Juan Ignacio, Fanelli Riccardo, Colinati Edoardo, Messaoudi Omar, Pasiani Davide, Greco Riccardo, Poggio Leonardo, Ricca Francesco, Calabrese Andrea, Decarlo Mattia, Fabozzi Antonio, Pietropolli Valentino, Belenome Giuseppe Tito.

Allenatore: Simone Broccanello. Allenatore in seconda: Francesco Praino.

04112026