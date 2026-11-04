Calcio

SARONNO – Non si ferma il mercato del Fbc Saronno, che dopo gli ultimi rinforzi è pronto ad aggiungere un altro elemento alla rosa a disposizione dell’allenatore Danilo Tricarico. La società biancoceleste è infatti vicina all’ingaggio di Filippo Renner, esterno classe 2007 reduce dalla prima parte di stagione con la maglia della Solbiatese.

Il giovane calciatore, utilizzabile su entrambe le fasce, sia a destra sia a sinistra, rappresenterebbe una nuova soluzione per lo schieramento saronnese. Nonostante la giovane età, Renner ha già maturato una discreta esperienza tra i grandi: prima del passaggio alla Solbiatese aveva infatti disputato due stagioni con la Rhodense, realizzando complessivamente sette reti.

L’operazione, secondo quanto riferito da Paolozerbi.com, sarebbe ormai vicina alla conclusione. Un ulteriore movimento che conferma la volontà della dirigenza, con il direttore generale Marco Proserpio e i direttori sportivi Alfredo Ottolina e Carlo Rolla, di continuare a intervenire sul mercato per rendere la squadra sempre più competitiva.

Gli ultimi rinforzi e la vittoria di Vergiate

Quello di Renner sarebbe il terzo innesto nel giro di pochi giorni. La scorsa settimana il Saronno ha infatti riabbracciato il portiere Filippo Todesco, classe 1998, tornato in biancoceleste dopo aver iniziato il campionato al Muggiò. Un ritorno importante per un giocatore che aveva già difeso la porta saronnese nelle due precedenti stagioni.

In difesa è invece arrivato Simone Diouck, centrale classe 2002 proveniente dalla Solbiatese, con precedenti esperienze anche alla Rhodense e al Club Milano.

Entrambi hanno già esordito domenica scorsa, 1 novembre, nella vittoriosa trasferta contro la Vergiatese. Il Fbc Saronno si è imposto 1-0 grazie alla rete di Ientile al 43′ del primo tempo, conquistando tre punti preziosi al termine di una partita combattuta, caratterizzata anche dalle proteste dei padroni di casa nel finale per alcune decisioni arbitrali.

Per la formazione di Tricarico si tratta del sesto risultato utile consecutivo, una serie positiva che ha permesso ai biancocelesti di risalire la classifica fino a quota 12 punti, agganciando il Sedriano e portandosi a una sola lunghezza dal Tribiano.

Eccellenza, girone A: la classifica dopo 8 giornate

Rhodense e Legnano 20 punti; Baranzatese 19; Caronnese e Barona 14; Tribiano 13; Sedriano e Fbc Saronno 12; Academy Calvairate e Vergiatese 10; Aurora Cantalupo 8; Lentatese 6; Besnatese e Magenta 5; Ardor Lazzate 4; Assago 2.

04112026