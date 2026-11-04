Calcio

LENS – Sconfitta in trasferta per il Como nella quarta giornata della fase a girone unico della Youth League. Questo pomeriggio, al centro sportivo La Gaillette in Francia, la formazione allenata da Gianluca Falsini è stata battuta 2-1 dal Lens, al termine di una partita nella quale i lariani hanno provato fino all’ultimo a recuperare lo svantaggio.

I francesi partono forte e passano in vantaggio già all’8′ con Grini, che sfrutta un assist di Fernoc e trova la rete con un tiro a giro sul secondo palo. Il Como prova a reagire, ma al 37′ è ancora Grini a colpire, firmando il raddoppio sugli sviluppi di un’azione offensiva. Prima dell’intervallo, al 44′, i lariani accorciano le distanze con Cassano, bravo a raccogliere una respinta della difesa su punizione di Pisati e a insaccare.

Nella ripresa il Como cerca il pareggio, rendendosi pericoloso con Pisati e Tigano, ma il portiere francese Jourdren mantiene il vantaggio. Nel finale i padroni di casa sfiorano anche il terzo gol, mentre i lariani non riescono a trovare la rete del 2-2.

Dopo la prestigiosa vittoria contro il Manchester United nella precedente giornata, il Como (che per le gare interne fa base al centro sportivo di Rovello Porro) resta dunque fermo a 4 punti, mentre il Lens sale a quota 6.

Lens-Como 2-1

LENS: Jourdren, Fernoc, Mendy, Adebayo, Bayomog, Gane Bernardino, Grini, Joursky, Manoir, Seddik, Dioumanara. A disposizione: Mogo Njimfo, N’Zi, Robbe, Sahli, Diakite, Niakate, Stambouli, Rocolat, Errichiello. Allenatore: Walid Mesloub.

COMO: Damioli, Bősze, Candido De Paula, De Paoli, Asfour, João Gabriel, Andrealli, Cassano, Thiland Herard, Mazzara, Pisati. A disposizione: Visentin, Epifani, Zanaria, Ronchetti, Terranova, Lembo, Arioli, Tigano, Cauli. Allenatore: Gianluca Falsini.

Arbitro: Matthew MacDermid (Scozia).

Marcatori: 8′ pt Grini (L), 37′ pt Grini (L), 44′ pt Cassano (C).

(foto archivio)

04112026