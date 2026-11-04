Solaro

ROMA – Svolta nella vertenza Electrolux, che coinvolge direttamente anche lo stabilimento di Solaro. Dopo due giorni di trattative al ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, l’intesa è stata raggiunta nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, dopo la mezzanotte. A comunicarlo è stata la Uilm nazionale, annunciando un accordo che, secondo il sindacato, consentirà di scongiurare chiusure e licenziamenti e di salvaguardare le attività di tutti gli stabilimenti italiani del gruppo.

«Abbiamo resistito un minuto in più di Electrolux» è il commento della Uilm, che sottolinea come il risultato sia arrivato dopo quasi sei mesi di mobilitazione dei lavoratori e un confronto particolarmente impegnativo con l’azienda. L’intesa è stata raggiunta al termine del negoziato che ha coinvolto Electrolux, il ministero e le Regioni interessate. Tra i risultati annunciati dal sindacato figurano la salvaguardia dello stabilimento di Cerreto d’Esi, nelle Marche, il mantenimento delle attività produttive dei siti italiani e l’esclusione dei licenziamenti.

Si tratta di un passaggio importante anche per i dipendenti di Solaro, che nelle scorse settimane avevano seguito con preoccupazione l’evolversi della vertenza e che erano rappresentati al tavolo romano dalle organizzazioni sindacali.

Per conoscere i contenuti precisi dell’accordo, le garanzie previste per i singoli stabilimenti e le eventuali misure di accompagnamento bisognerà attendere la mattinata di oggi, quando sono attesi ulteriori dettagli sull’intesa raggiunta. La stessa Uilm ha precisato che ora la parola passerà ai lavoratori, chiamati a esprimersi sull’accordo.

Il piano Electrolux e le ricadute previste a Solaro

La trattativa riguardava il piano di riorganizzazione presentato da Electrolux, che prevedeva complessivamente circa 1.250 esodi incentivati negli stabilimenti italiani, nell’ambito di un intervento di riduzione degli organici e revisione delle attività produttive. Per lo stabilimento di Solaro, dove lavorano circa 700 persone, il piano iniziale indicava 76 esuberi, suddivisi tra 50 operai e 26 impiegati. Numeri che avevano alimentato la preoccupazione tra i dipendenti e le rappresentanze sindacali, impegnate a ottenere garanzie sulla continuità produttiva e sulla tutela occupazionale.

L’accordo raggiunto nella notte rappresenta dunque un primo risultato della lunga trattativa. Resta ora da chiarire nel dettaglio come le nuove garanzie si tradurranno concretamente per il sito di Solaro e quali saranno gli strumenti previsti per gestire la riorganizzazione senza ricorrere ai licenziamenti.

(foto alla firma dell’accordo)

04112026